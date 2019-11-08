國民黨歷任主席5人登場　連戰今晚設「英雄宴」力挺韓國瑜　

▲連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜6日連續出席醫界、公教軍警消挺韓後援會，晚間6時出席台商後援會，國民黨歷任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫以及現任黨主席吳敦義都會到場力挺韓國瑜。允諾出任韓國瑜全國後援會總會長的連戰，更在後援會活動結束後後宴請歷任黨主席與藍營大老，共同營造全黨上下挺韓氣勢。

被藍營形容為「英雄宴」的挺韓活動，是跨黨派的重量級台商主動發起，成員包括「全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）」現任總會長李政宏、榮譽會長張漢文等重要領袖，地點在台北國軍英雄館。

據了解，可望出席挺韓英雄宴的歷任黨主席，包括連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱等5人，吳敦義也會親自到場力挺。連戰辦公室日前表示，國民黨從總統初選過後就確立唯一支持韓國瑜，當然會盡力幫忙、全力團結讓國民黨勝選。

連戰此次點頭擔任韓國瑜後援會總會長，也是他第二波以具體行動站出來力挺韓國瑜，第一次是在國民黨總統初選結束後答應會盡力幫忙讓國民黨勝選，並在鴻海創辦人郭台銘脫黨前號召大老，以31位連署登報方式向郭台銘喊話。

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