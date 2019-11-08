韓國瑜搶攻新竹科技、青年選票　下週宣布0到6歲育兒政策

▲韓國瑜出席科技青年座談。（圖／記者葉南州攝）

記者楊蕓／新竹報導

國民黨總統參選人韓國瑜7日於新竹縣進行傾聽之旅，下午出席科技青年座談會，針對低薪勞工保障，韓國瑜祭出「勞退、勞保、就保」三箭齊發。另也有不少青年針對少子化、房貸壓力、育兒等提出疑問，國政顧問團總召張善政在會中宣布，「0到6歲育兒政策」的內容下週將正式公佈。

有關照顧低薪勞工，張善政會後受訪時進一步提出勞動政見，包括「勞退、勞保、就保」三箭齊發，提供勞工更周延的保障。針對勞退條例中「自提退休金」入其勞工「個人勞退專戶」；勞保部分則是二年內編列1,000億元撥補勞保基金持續撥補並提高勞保基金運用收益；將自僱型工作者和獨力工作者納入就業保險制度、建立「部分失業給付」。

張善政指出，韓國瑜之前擔任過北農總經理，自己則在宏碁待了十年，兩人都在業界待過，比起總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，更知道要怎麼想辦法去賺錢，「我們政府預算不能只靠稅收，要想辦法活化資產，用我們的各種資源去設法賺更多的錢」。

產業面部分，韓國瑜表示，高雄市成立青年局，以期根據青年人專業、開創性，透過審查撥預算，解決青年人錢的困難。當今創投公司看成果，收割時錢才下來，但在種子期、成長期卻找不到錢，使得年輕人創業越來越困難，政府要擔負一定責任。

韓國瑜也表示，未來想成立「中華民國主權基金」，目前已有三十個政府有國家主權基金，台灣若是可以像新加坡大馬錫、阿布達比成立國家主權基金，並由一個真正有愛心、責任感、經驗、專業，且擁有世界人脈的高手，來做中華民國主權基金董事長，相信將大力帶動產業升級與全球產業布局；將錢放在銀行內是死錢，如能調動起來成立中華民國主權基金，將對科技界、產業界有很大影響。