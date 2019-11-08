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房產專家Sway「6點分析」韓國瑜7200萬豪宅：投資客才想無本賺大錢

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▲▼韓國瑜清大博士生青年議題。（圖／記者黃國霖攝）

▲韓國瑜爆出豪宅風波，再次掀起各界熱議。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出購買位於台北市南港區的7200萬元豪宅，房產專家Sway昨日（7日）在臉書PO文中提出6點分析，直言韓買房就是為了投資，因為預售屋是不能入住的，加上如果真的是要買房自住，應該會考量自備款、付款能力等問題，「只有投資客會只想付一點點錢，就想無本賺大錢或是找銀行貸一大堆款。」

對於南港豪宅一事，韓國瑜強調是用貸款買的，後來覺得本金以及利息太高，就把房子賣掉；沒想到接下來又被爆出疑似向施壓台肥借錢，他除了否認之外也譴責，8年前自己與妻子都不是公職人員，如今被媒體取得個資又未經求證，洩漏交易資訊者背後的動機難免令人質疑。

不過，房產專家Sway在臉書PO出6點分析，反過來質疑韓國瑜的說詞，首先，預售屋不能住人，是買一個未來的權利，這代表當年韓在內湖買的房子就是一筆投資，因為不需要，才能說賣就賣，置產跟投資只是說法問題；第二，向建商借錢不是通例，畢竟要是遇上不還錢的，建商可就虧大了，上市公司不可能這樣亂借或是帳目不清，應該都有清楚的合約書跟還款紀錄，「請檢調介入調查！」

▲韓國瑜護衛隊。（圖／記者羅婉庭攝）

▲支持者熱烈歡迎韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

接著Sway指出第三點，「會配合紅單買賣的建商都是黑心的」，而且預售屋不能買賣紅單，因為上面並沒有載明消費者的權利義務；第四，如果打算買房自住，應該都會仔細考量自備款、付款能力等問題，只有投資客才會想付一點點錢，就期望可以無本賺大錢或是找銀行貸款。

「我相信你買得起，一個月30萬的貸款，我也相信你付得起。」Sway認為，政治人物有豪宅是稀鬆平常的事，但如果涉及背後的權勢與威脅，就會令人髮指；最後一點，實價登錄本來就得公開，交易透明、安全早就是全世界的趨勢，如果不想公開只有兩種情況，一是自私只想低買高賣，二是買價有問題，畢竟登錄不實可是要坐3年牢的。

對於Sway的分析，網友們也紛紛在PO文底下留言表示，「原來炒房也算庶民經濟的一環」、「是很富庶的庶民呢」；但也有另一派網友要求他公平客觀看待每一位政治人物，還有人直指總統蔡英文才是大地主，希望也能發一篇文章評論一下，「全壘打每個政治人物。」

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