7縣市警報！北極冷空氣外流「長時低於14℃」　鄭明典曝最冷時刻

▲北方有強冷空氣出海出現「雲街」，衛星雲圖拍到日本海清楚影像。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

北台灣將持續48小時低溫，中央氣象署今天（20日）深夜10時32分發布新竹以北7縣市「低溫特報」，有10度或以下氣溫發生機率，而這波強烈大陸冷氣團因水氣多，北台灣會長時間低於14度，一整天感受寒冷。前氣象局長鄭明典說，冷空氣這次出海路徑往南的分量較弱，台灣最低溫預期落在明、後天（21、22日）夜晚清晨。

氣象署指出，大寒這一波冷氣團因為水氣多、雲量多，甚至有降雨機會，迎風面的北台灣沒有陽光回溫和輻射冷卻影響，將長時間低於14度，有時候低溫降到10至12度，一整天感受寒冷。中南部地區及花東雲量也稍偏多，明、後白天高溫也不容易超過20度，感受也偏冷至寒冷，各地全天氣溫偏低，夜晚清晨時段氣溫最低，台南以北、宜花普遍10至12度，高屏、台東及澎湖12至14度，金馬8至9度。

前氣象局長鄭明典根據200百帕高度天氣圖說明「北極冷空氣外流」現象。北極上空大致上有2個低壓和2個高壓（脊）環繞，2個低壓就是分裂的「北極渦漩」，簡稱極渦。北美的分裂極渦離開北極圈後，和中緯度暖空氣遭遇，在北美多處帶來暴風雪；亞洲的同樣在東北亞地區多處帶來有暴風雪，外蒙古出現負40度以下低溫，中韓多地發布寒潮告警，日本有強烈寒流警告。

鄭明典進一步指出，東亞的冷空氣即將南下影響台灣，只是這次冷空氣出海路徑偏北和偏東流動，往南的分量較弱，所以目前預估影響台灣的程度是在「強烈大陸冷氣團」等級。台灣的最低溫預期會出現在明天入夜後到後天清晨之間，但是從今晚起到後天清晨，北部氣溫都會偏低，中南部則是日夜溫差大。

▼鄭明典指北極冷空氣外流。（圖／翻攝鄭明典臉書）

