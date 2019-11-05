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韓國瑜訪苗栗藍陣營稱「綠大老倒戈」　民進黨曝真相：誤導視聽

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▲徐耀昌、劉政鴻同台挺國民黨總統參選人韓國瑜 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲徐耀昌、劉政鴻同台挺國民黨總統參選人韓國瑜 。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜5日在苗栗跑行程，苗栗縣長徐耀昌稱到場支持的蔡銘雄「非常綠」，而媒體也報導稱他是民進黨大老。對此，民進黨發言人李晏榕表示，蔡銘雄非民進黨籍，也非民進黨大老，他已投入國民黨陳超明陣營，15年來均未支持民進黨。

韓國瑜的土地傾聽之旅5日上午抵達苗栗竹南鎮龍鳯宮參拜，媒體報導指稱，前民進黨縣議員蔡銘雄也到場支持韓國瑜，苗栗縣長徐耀昌在介紹他特別強調「非常深綠」，但事實上他早已非民進黨員。

但事實上，李晏榕表示，蔡銘雄非民進黨籍，也非民進黨大老，雖曾經輔選過前立委(現任苗栗縣黨部主委杜文卿)，但是早已投入國民黨陳超明陣營，15年來均未支持民進黨。她痛批，其發言內容誤導視聽，令人感到無法理解，非常莫名其妙。

▲徐耀昌、劉政鴻同台挺國民黨總統參選人韓國瑜 。（圖／記者羅婉庭攝）

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