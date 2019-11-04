李佳芬喊學貸呆帳政府吞、挺韓遊學政策　徐國勇：典型亂開支票

▲李佳芬。（圖／記者鄧木卿攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前拋出「學貸免息」政見，妻子李佳芬3日更喊出若學貸不還，政府就把它吃了，引起熱議。內政部長徐國勇4日在立法院受訪表示，學貸四年內本來就有拉長及相關補助，「政府早就在做」，並強調所有開支都須精算，「不是一句話，選舉亂開支票就可以」，至於李佳芬是否「干政」，徐國勇則說，「我想人民心中自有公道」。

韓國瑜拋出「學貸免息」政見搶攻青年選票，遭到教育部質疑恐有學生套利，李佳芬3日在佳芬講堂中提及，「銀行多少也會有呆帳，但不要怕有呆帳就不執行這個好政策…他如果不繳，可能是有難言之隱，那政府就把它吃了吧！」更說出「就算有呆帳也沒關係，反正我們政府幾千億都在浪費。」

對此，徐國勇回應，相關單位都已回覆，且學貸原本就有相關的拉長和補助等措施，「這是早就在做的」。

至於外界熱議李佳芬「夫人干政」，徐國勇說「我想人民心中自有公道」，並強調，有些政策必須要熟悉、了解，貿然提出一些政府已經在做的政策，表示對國家政策不了解，例如「大學生出國交換一年」，連年輕人自己都覺得不可能來做，所以才會有很多青年站出來說是「最典型的亂開支票」，尤其如何去平衡開支都必須經過精算，「不是一句話，選舉亂開支票就可以，我想年輕人都看在眼裡。」

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