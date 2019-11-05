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陳水扁批懷恨在心　高嘉瑜：他當時翹二郎腿說「輸不是輸，贏不是贏」

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▲▼高嘉瑜接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲高嘉瑜接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨立委參選人高嘉瑜日前批評前總統陳水扁，不要因為蔡英文沒特赦他，就汙衊民進黨，還說不如請國民黨總統參選人韓國瑜當選後考慮特赦他。陳水扁4日表示，12年前民進黨要提名立委參選人，高嘉瑜求見，他期勉高嘉瑜從市議員做起，沒想到她從此懷恨在心。

高嘉瑜5日受訪指出，她一直都是正能量樂觀開朗面對世界，所以不會懷恨在心，當年點點滴滴都是人生寶貴經驗，感謝阿扁給她人生磨練，對她來說不是仇恨，而是人生經歷。

高嘉瑜說，當時是由游錫堃主席提名她，因為雷雨奇兵計畫，要在艱困選區參選立委，後來阿扁回鍋黨主席之後，決定要換成羅文嘉參選，「當時對我而言其實很意外突然被換掉，完全沒有經過一個程序」，因此當時想找陳水扁溝通，了解為什麼換人，被換掉之後進了總統府見了阿扁，到現在還對那一幕還印象深刻，走進總統府看到阿扁總統翹著二郎腿，然後對她說，「輸不是輸，贏不是贏」，到現在還一直把這段話記在心裡。

至於看見阿扁翹二郎腿是否覺得不受尊重？高嘉瑜說，她覺得印象深刻，總統就是輕鬆做自己，這樣子坐可能比較舒服，去見總統是一件非常嚴肅的事，能進總統府也是光榮的事，看到他輕鬆的態度，她自己也輕鬆起來。

「感謝阿扁總統給我人生這麼一段寶貴經歷，讓我一直銘記在心，但絕對不是仇恨」，她認為，不管這決定是對或錯，歷史已經不能從頭，曾經努力過，感謝當時黨中央給她機會。

高嘉瑜強調，她並不是覺得阿扁應該關回去，只是當時主持人說，是不是要把阿扁關回去，她說未來的總統候選人可以可慮，但是其實阿扁現在也是保外就醫的狀況，這次又延期了，代表阿扁身體狀況還是不好，希望能讓阿扁總統多多休養，不要憂國憂民，操心太多的事。

高嘉瑜認為，目前的法律要件跟社會的共識還沒有成型之前，無論藍綠、國民黨或民進黨的總統候選人，可能都還沒有特赦阿扁的機會跟空間，所以不是小英總統個人的問題，就算找韓國瑜可能還是一樣的答案，藍綠要有共識、社會要有共識、法律條件完備之後，才有特赦扁的空間，並不是說要呼籲韓國瑜來特赦，不是這樣的意思。

高嘉瑜補充，特赦的條件就是要所有的案件判決確定後，才有特赦空間，現在因為有些案子已經停止審判，當然了解審判過程中，有司法不公平的地方，這也是阿扁一直掛念在心的地方，當初她也有聲援過司法不公的地方。

針對高嘉瑜說陳水扁討厭蔡英文更勝於韓國瑜，陳水扁表示，「阿扁再『廢人』也不可能去挺韓！」對此，高嘉瑜回應，阿扁提到他是關心民進黨，愛之深責之切，「所以我現在要修正，他愛小英總統比愛韓國瑜還要多」。

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