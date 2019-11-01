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韓國瑜提學貸免利　教育部：需40億恐有「套利風險」

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▲▼大學學測登場，考生考完英文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲目前有88.3萬人在揹學貸，政府一年投入23億元預算。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜31日在桃園平鎮區再度提出新政策，他若當選總統，將協助學生貸款利息降至最低，甚至所有銀行都不向學生收利息，由政府來補貼。對此，教育部指出，目前有88.3萬人在揹學貸，政府一年投入23億元預算，如果全部免利息，估需40億元，恐有「套利風險」，讓本來沒有需求的學生也來借學貸，又拿這筆錢去做其他投資，進而賺取利潤。

教育部高教司司長朱俊彰回應，目前申請學貸、還未還完本金的人數約88.3萬人，平均每年新增23萬人，政府近年來透過在學期間減免利息、畢業後緩繳本息、延長還款期限、只繳息不還本金等措施，已減輕弱勢學貸族負擔，一年補貼23億利息給銀行。

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▲▼大學學測登場，考生考完英文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲教育部指出，若學貸全部免利息，估需40億元，恐有「套利風險」。（圖／記者林敬旻攝）

朱俊彰進一步說明，目前就學貸款申請有3種資格，一是家庭年所得114萬元以下，在學期間及畢業、退伍後一年不用還本金，利息由政府支付；二是家庭年收114到120萬者，在學期間和畢業或退伍一年內免息，利息由政府補貼；三是家庭年所120萬元以上，或家中有二人以上就讀高中以上學校，免還本金期間利息則自付。

此外，朱俊彰還說，對於畢業後一時找不到工作，若工作平均月薪低於3.5萬元，還可申請「緩繳本金」，最多緩繳4年本息；另現行規定，貸款4年，本金在畢業1年後，可分8年償還，舉例，每月還4千元，只約300元是利息，其他是本金，就能大幅減輕還款負擔。另外，針對月收低的人，還可申請延長緩款期限為1.5到2倍，貸款4年可延長為分16年攤還，政府補貼0.1個百分點的利息。

朱俊彰表示，政府一直希望能全面照顧學生，減輕青年負擔，3年前也跟銀行協調，將學生負擔的利率從1.62％降到1.15％。對於韓國瑜提出全免息措施，如果要推動利息全由政府補貼，除了要考慮預算問題，預算籌措和風險評估，都需再謹慎思考。


 

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