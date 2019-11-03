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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

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▲李佳芬到台中市和民眾暢談教育。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李佳芬出席「佳芬講堂」，和民眾分享教育理念。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室舉辦的「佳芬講堂」，首場3日在台中登場，李佳芬到場向上百名民眾暢談教育，從親子、家庭、學校聊到國際教育；李說，如果台灣推動雙語教學、學貸免息，以及一年交換生，10年後一定會大改變，至於有人提問，萬一學生出國不還學貸怎麼辦，李說，政府就吞了吧，反正幾千億元都在浪費了。

▲李佳芬到台中市和民眾暢談教育。（圖／記者鄧木卿攝）

李佳芬下午3點準時出席佳芬講堂，向出席的1百多名網路報名的民眾暢談她的教育理念，幽默的訴說自己的成長教育，她認為教育是專業工作，所謂教育，就是老師要教一個人如何學習，教導小孩永不放棄。

▲李佳芬到台中市和民眾暢談教育。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李佳芬接受何庭歡提問，暢談教育理念。（圖／記者鄧木卿攝）

她說，阿公是個秉持日本精神、做事很嚴謹的人，每天教導小孩一定要先打掃庭院才去上學，這是培養責任，不像現在父母不捨得讓小孩做家事，因此，當父親經商被別人跳票時，父親咬牙忍過來，因為「別人若是鐵票，我們家是鋼票」，絕對不能跳別人的票。

▲李佳芬到台中市和民眾暢談教育。（圖／記者鄧木卿攝）

被問到為何當記者？李佳芬說，父親一直有閱讀書報習慣，她小時候常撒嬌的在父親懷裡跟著看，當時就問為什麼會有這麼多字？父親說，這是新聞記者去過很多地方，知道很多事所寫出來的，她心生羨慕，開始立下夢想，後來也如願進了中國時報服務，結果嫁了人就「走鐘」，成了新聞界逃兵。

▲李佳芬到台中市和民眾暢談教育。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李佳芬會後和現場民眾合影。（圖／記者鄧木卿攝）

至於自己是如何教導小孩？李說，當記者時愛漂亮，不知道已經懷孕，還穿高跟鞋跑新聞，結果流產過一次，直到9年後，韓國瑜當了立委才又懷孕，後來在6年內生了3個，剛有小孩時，她非常心慌，父親叫她回雲林老家做月子，她不願意出院，還痛哭一場，因為不會照顧小孩，寧願去做女工也不願照顧。

她舉室內控溫為例，醫院說，室內溫度應控制在26度對嬰兒是舒適環境，但家裡溫度計卻一直是25度，她為了讓溫度上升到26度，用各種加熱用具加熱，結果還是25度，她自己都受不了，跑到隔壁躲，後來發現原來是溫度計壞掉了，小孩被衣服包著又熱又悶，全身長痱子，當晚不理會溫度，打開窗戶，讓空氣流通，不料，小孩卻感冒了，那人就是韓冰。

有了小孩，就開始關心教育，於是在20年前成立台灣第1所雙語學校，當初完全是理想化，從沒擔心學生從哪裡來，當時在雲林活動的人口才30多萬，由於在教材上和一般學校不同，不受到家長認同，幼兒園從剛開始的160多人，最後剩30多人，前幾年最常被問到的是，學校何時會關門？

李說，台灣必須推動雙語教學，才能和國際接軌，才能讓學生適應國際環境，培養國際視野和膽識，讓學生的學貸免利息，當一年交換生，一定能改變學生一輩子，如果台灣現在就做，8至10年一定能改變台灣。

會中有民眾非常贊同學貸免付利息的政見，但更要做好防弊，有些學生申請學貸出國後，結果留在國外不回來，學貸就成了呆帳，李認為，政府不該擔心呆帳，就壞了學生美意，學生如果付不出學貸，一定有難言之隱，政府就吞了吧，反正幾千億都在浪費了，現場隨即響起熱烈掌聲。

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