畢業沒工作可延期繳學貸！繼降息、政府補貼...韓國瑜青教再射第3箭

▲ 韓國瑜日前拋新政策，若學貸生畢業找不到工作，緩繳期間免付利息，由政府補貼。（圖／記者羅婉庭攝）

地方中心／高雄報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前再拋新政策，表示自己若當選總統，將協助學生貸款利息降到最低，甚至所有銀行都不向學生收利息，改由政府補貼。對此，他補充，若學生畢業後找不到工作申請延遲繳款，在緩繳期間內也不必繳納利息、本金。

韓國瑜日前出席桃園鄉親見面會時提到，現在年輕人被低薪困擾，視野打不開，政府一定要培養下一代，「花再多錢投資年輕人都值得，投資年輕人就是投資未來」，拋出學貸降息、甚至銀行不向學生收取利息，改由政府補貼的政策。

這項政策一出，引發外界熱議，包括行政院長蘇貞昌都忍不住出言批評！但他不受影響，進一步表示，未來學貸生畢業後若找不到工作，可視情況申請延期繳款，期間內不必再繳納利息和本金。

目前教育部學貸緩繳措施為，若在還款日前一年度每月收入未達3萬5千元，或當年度為低/中低收入戶者，可申請本金緩繳一年，最多4次為限，緩繳期間的利息由政府負擔。韓國瑜認為，年輕人是國家的未來，學貸政策的目的是在替學生排除任何就學的障礙，只要想讀、國家就該想盡辦法給予協助，學貸是借款不是發紅包，他希望能給年輕人多一點的空間，少一點的負擔，不要讓年輕人一出社會就被學貸壓得喘不過氣來；也認為還可以再多做點事、多用一點國家資源去培養這些年輕人。

腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

韓國瑜轟「綠營操控90%媒體」！蔡英文笑回：如果這樣他就不會當選高雄市長



高雄市議會爆全武行！劉德林血流滿面「縫5針」...林宛蓉腦震盪住院觀察



韓國瑜站台上...15歲眼鏡弟摀耳「我賭爛他」！87字狂嗆：此生不會支持韓國瑜

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

