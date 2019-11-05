韓國瑜稱11月中民調打平？　蔡英文：沒聽過民調可以預告的

▲總統蔡英文（圖／記者林悅翻攝）



記者陶本和／台北報導

由於國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室指稱，內部民調他與總統蔡英文差距在11月中有機會打平。對此，蔡英文5日受訪時說，「沒有聽過民調可以預告的」，她認為重點是政治人物的言行能不能被民眾信賴。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之日前表示，內部民調顯示，韓國瑜僅落後蔡英文約6%上下，在韓國瑜不斷提出可行的政策加上民進黨不停失分下，一來一往民調一定會越來越接近，到了11月中就有機會打平。

葉元之認為，現在民進黨可能急了，對韓國瑜的一舉一動都非常關注，這也是好事，韓國瑜本來就希望選戰主軸回到國政討論，大家可以針對國政不斷攻防，提出更福國利民的政策，讓大家做選擇。

對此，蔡英文5日受訪時表示，民調這件事她有聽說，但很少有說民調可以預告的，「這不是重點，重點是民選政治人物的言行，是不是可以被信賴這才是真正重點」。

▼韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）



還想看更多...

► 韓國瑜搶攻青年票再開支票：學貸利息政府出！

► 「學貸如果不還政府就吞了吧」 李佳芬：反正幾千億都在浪費了

► 韓國瑜提學貸免利 教育部：需40億恐有「套利風險」



更多熱門新聞...

► 畢業沒工作可延期繳學貸！繼降息、政府補貼...韓國瑜青教再射第3箭

► 學貸政府吞 韓國瑜競辦：李佳芬的意思是政府不要把學生當賊

► 李佳芬喊學貸呆帳政府吞、挺韓遊學政策 徐國勇：典型亂開支票

►白白胖胖也是一種美