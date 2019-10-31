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搶攻青年票！韓國瑜再開支票：學貸利息全由政府補貼

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▲▼韓國瑜桃園 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜桃園行程。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／桃園報導

國民黨總統參選人韓國瑜31日在桃園平鎮區再度提出新政策，他若當選總統，將協助學生貸款利息降至最低，甚至不收利息，由政府來補貼。

韓國瑜參加華勛鄉親見面會致詞提到，現在年輕人被低薪困擾，視野打不開，台灣必須快速國際化，一定要培養下一代，政府花再多錢投資年輕人都是值得的，政府投資年輕人就是投資未來。

韓國瑜提出，年輕人最困難的是學生貸款，政府為什麼不幫他們？政府應該負責任讓這些經濟困難的年輕子弟，到銀行借錢時，協助將他們的利息降到最低，甚至所有銀行都不向學生收任何利息，由政府來補貼。據了解，韓國瑜此項政策已經向國民黨團提出。

除此之外，韓國瑜砲口轉向對民進黨指出，民進黨已經墮落了，已經不是從前純潔、充滿理想的民進黨！大家這麼好機會給民進黨，「總統是你，立法院過半，為什麼不幫台灣人民好好尋求安居樂業，改善人民生活？」

韓國瑜表示，民進黨所有心思在愛權力，沒有愛人民，平常執政不用心，一到選舉搞抹黑，把韓國瑜抹得一黑二黃三花四白。藉抹黑競爭對手獲得選票，這不是台灣價值，是下三爛手段！

韓國瑜認為，今天的民進黨政府已經離民心越來越遙遠，只迷信民調，冷冰冰的數字，有心人幫他們操作，如同孫悟空的金箍棒一樣，可大可小，要30%就30%，要50%就50%，「乾脆讓蔡英文民調一口氣到100%，全台灣的票都是她一個人！」

韓國瑜指出，民進黨藉由阿伯數字來欺騙，得到滿足，卻忘記最重要的肩膀上責任，幫人民安居樂業，這是我們對今天政府充滿無奈的原因，貪汙腐敗、派系分贓，施政錯污，嘴巴硬凹，打死不認錯，離人民越來越遙遠。

針對韓國瑜國政顧問團總召張善政說，現在民調隱性太多，蔡英文總統看起來並不像贏了10幾％。對此，韓國瑜受訪表示，自己一直強調，身為政治人物，最重要的天下第一等大事就是「民心」

韓國瑜指出，「人民的心裡面在想什麼？在憂愁什麼？在乎什麼？這是從政的人首先要考量的」很不幸，現在蔡英文執政的民進黨，天天迷戀民調的冰冷數字，卻忽略了民心，他深深感覺到人民過得很辛苦，現在是民心思變，他也呼籲蔡英文，現在還有200天任期，把剩下的任期好好打拼、為人民服務，一樣可以換回民心。

韓國瑜認為，執政者不應迷戀那些數字、和一大堆機構效應，「調整那些阿拉伯數字、自己看了自己乾過癮，那是沒有用的」，韓國瑜認為，任何政治人物都一定要跟民心貼近，這也是自己最在乎的事。

總統蔡英文日前剛來桃園走訪，韓國瑜此舉似乎被外界解讀為「固樁」，韓國瑜受訪時對此表示，其實這就是大家各自把論述跟理念傳達給民眾，「就像蔡英文跑到高雄、或我跑到屏東，這跟誰要挖誰的樁、固什麼樁，其實沒有什麼太大差異」。韓國瑜進一步指出，自己就是很實在的告訴台灣人民「我要做什麼」，他也開玩笑舉例「就像柯P在台北市，並不代表我不能進台北市一步」。

另外，至於外傳前新北市長朱立倫會擔任全國競選總部主委，韓國瑜則表示，等到時機成熟時，會對外正式宣布，也請所有關心韓、朱的朋友，再給他們多一點時間，至於兩人這週六會不會合體？韓國瑜則說，目前沒有合體計畫。

▲▼韓國瑜桃園 。（圖／記者羅婉庭攝）

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