蔡英文難以理解韓國瑜PO洗內褲影片：民眾想看他在議會答詢

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

目前請假的高雄市長韓國瑜全力投入2020大選，也因請假而不進議會備詢，但日前在臉書上分享自己在家洗衣服的影片，掀起議論。對此，總統蔡英文5日表示難以理解，她認為民眾希望看到的，是他在議會答詢的一幕。

對於韓國瑜不進議會備詢，但在臉書上分享在家裡洗衣服的影片一事，民進黨主席卓榮泰也相當不滿指出，2020大選是關係中華民國台灣國家命運的選舉，應該是治國理念的高格局競爭，而不是鬧笑話，希望國民黨候（參）選人及黨公職振作一點。

卓榮泰特別強調，最簡單也最重要的是，不要再拿「上廁所、洗內褲」等低級假話、笑話，來汙辱人民的判斷能力。

對於韓國瑜洗內褲一事，蔡英文5日受訪時被問及此事表示，這些都是我們每天在家做的事情，「為什麼要公佈出來，這是比較難以理解的，而民眾希望看到的是，他在議會答詢的一幕啦」。

▼韓國瑜在家洗衣服。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



還想看更多...

► 韓國瑜搶攻青年票再開支票：學貸利息政府出！

► 「學貸如果不還政府就吞了吧」 李佳芬：反正幾千億都在浪費了

► 韓國瑜提學貸免利 教育部：需40億恐有「套利風險」



更多熱門新聞...

► 畢業沒工作可延期繳學貸！繼降息、政府補貼...韓國瑜青教再射第3箭

► 學貸政府吞 韓國瑜競辦：李佳芬的意思是政府不要把學生當賊

► 李佳芬喊學貸呆帳政府吞、挺韓遊學政策 徐國勇：典型亂開支票

►白白胖胖也是一種美