學貸政府吞　韓國瑜競辦：李佳芬的意思是政府不要把學生當賊

▲韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出「學貸免息」政見後，傳出將加碼提出「若找不到工作申請緩繳，期間不必繳利息和本金」的主張，對此，韓國瑜競辦發言人葉元之4日表示，初步概念是希望學貸利息全免，細節會再由顧問團完整說明，呼籲政府不要只要是韓提出的政策就往負面思考。

有關韓國瑜妻子李佳芬3日被問到學貸時所提出政府吃了所引發的討論，葉元之也澄清指出，「佳芬姐的意思是希望政府不要因噎廢食、把學生當賊，學貸不應該把學生壓得喘不過氣」。

至於「學貸免利」是希望能夠達到這樣的目標，即便要套利，一年大概賺3000多，「學生不會做這樣的事情，更何況學貸的錢是直接進學校，學生也拿不到，政府不要只要是韓國瑜提出的政策就往負面思考。」

對於外傳韓國瑜將進一步提出只要畢業找不到工作而申請延期繳款，在緩繳的期間內都不必再繳利息和本金。葉元之則表示，「學貸免利」的初步概念是希望學生的學貸利息全免，目前現行做法，利息還是要繳，因韓國瑜在傾聽之旅中聽到很多學生、家長反應才剛出社會就要背學貸壓力，因此提出學貸利息全免的政策，至於細節面向很廣，國政顧問團之後會完整說明。

葉元之說，目前內部民調看起來，蔡、韓支持度縮小到6%上下，應該是最近提出的政策爭取到民眾認同，加上民進黨不斷失分，蔡政府支持反送中，但港人陳同佳要來台投案卻放棄司法管轄權，讓外界看出來反送中只是選舉口號。

葉元之指出，韓國瑜提出新住民孕婦納入健保中，重視外配權益，但民進黨卻抹黑成中國孕婦來台灣使用健保，這一連串的作為都看出民進黨不把人民看在眼裡，導致不斷失分，反觀韓國瑜不斷提出政策爭取民眾認同，一來一往間民調一定會愈來愈接近，「相信11月中就有機會打平，未來68天會按照既定選戰步驟，繼續進行全台環島傾聽學習之旅。」

對於韓國瑜與總統蔡英文的民調差距縮小，葉元之表示，韓國瑜不斷提出政策爭取民眾認同，相信11月中就有機會打平。

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