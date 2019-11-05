李佳芬「政府吞學貸」　蘇貞昌：蔡政府降利息、放寬資格、延後還款

▲李佳芬。（圖／記者鄧木卿攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出「補助交換生」的政見後在社會上引發熱議。行政院長蘇貞昌4日透過臉書貼文，用實作來證明對年輕人的照顧，提出蔡政府目前早已經在做的8項青年政策，且協助層面除了教育學貸外，也包括薪資、時薪、租屋、求職、生育等多層面。蘇貞昌5日受訪時再強調，蔡政府從各方面都很照顧青年，同時批評，李佳芬的「借錢不用還」說法是錯誤教育。

韓國瑜拋出「補助交換生」、「就學貸款免利息」，在國內掀起討論，他認為，比起到處蓋蚊子館，投資下一代其實是更重要的，「這是正確的方向，是台灣未來必須要做，而我一定會做的。」

但是，社會上批評與訕笑聲浪也不小，高雄市議員黃捷就指出，「青年局形同虛設，當時韓國瑜喊出的百億青年基金、打造青創會館毫無消息，還要北漂青年回鄉，現在自己北漂，沒有任何具體政策，自己落跑，對得起高雄市嗎，青年政策白皮書，目前進度？何時兌現？」

蘇貞昌5日受訪時表示，蔡政府非常重視學生，特別是家庭有困難需要幫忙的青年學子。他指出，馬政府時代沒有降低利息，蔡政府不但降低利息、放寬資格，同時也讓學生在畢業後一年都免利息，如果還沒一定經濟能力的情況下，可以延後還款。蔡總統對學生對青年都是如此，給年輕人各方面津貼，包含補助房租、養小孩、減稅等等，從各方面給年輕人最多的照顧。

蘇貞昌強調，蔡總統對青年學生放寬各種資格，同時也降低利息，非常努力照顧年輕人，沒有還款的青年比例不到百分之一，其他百分之九十九的青年學子在這樣的優待期限下努力還款，也是好的教育。

蘇貞昌批評，「所謂借錢不用還，這是不好的教育，我們可以盡量幫忙，但是作為政府，想要競選公職的人，或是他太太替他說話，都不應該倡導不用還，不但是呆帳也是錯誤教育，對其他人也不公平，對其他百分之九十九有還款的年輕人也不應該。」

對於青年政策的討論，民進黨政府做了哪些事？蘇貞昌4日透過臉書，用圖表呈現給國人，告訴大家政府已經做了8項幫助年輕人的重要政策。

首先，在基本時薪方面，年年提高，已經從原本120元提高至158元；在學貸方面，也讓青年可以晚一點還學貸的本金，最高可長達9年；租學生宿舍方面，則是補助弱勢生每個月1800元。

有學生宿舍，也有年輕人房租的協助，蔡英文政府協助租金補助上，每月最高也達到5000元；至於購屋方面，蔡英文政府則是提供青年購屋貸款，機動利率1.68%。

再來是工作上的協助，蔡英文政府提供求職青年職業訓練，尋職獎勵有3萬元、在職進修7萬，先僱後訓則有4萬5000元；而若不幸遇到失業，則是提供失業子女不失學，在大學學費補助上，最高可協助2萬8000元。最後，在生小孩育兒方面，蔡英文政府則提供育兒補助每月2500元，在私立幼稚園方面，則每學期補助1萬5000元。

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