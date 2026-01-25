　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

侯松永接任裕民社區ｘ健禾人文關懷協會　擴大長照服務量能

▲▼ 侯松永接任理事長 推動中埔長照新願景 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 侯松永（圖右）由鄉長李碧雲手中接任裕民社區理事長。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉裕民社區長照服務八年前正式啟動，也在前理事長翁聖勳及理監事團隊、志工伙伴的努力下奠定相當基礎，五年前進而結合在外事業有成侯麗楨、侯麗慧家族籌組返鄉基金成立「健禾人文關懷協會」，由其兄長侯松永擔任理事長，展開了一場更具規模的擴大計劃，旨在為周邊社區的長者、弱勢民眾及中低收族群、孩童們提供更完善的照顧服務。

▲▼ 侯松永接任理事長 推動中埔長照新願景 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 侯麗楨（圖左一）、侯麗慧（圖右一）連結台北市同鄉會中埔聯誼會，在鄉長李碧雲（圖右二）見證下發放急難救助金照顧弱勢急需民眾。（圖／記者翁伊森攝）

自八年前裕民社區首次設立長照據點以來，裕民社區發展協會及健禾人文關懷協會聯手推動的多元化服務，成功吸引來自中埔村、鹽館村和義仁村的長者參加全天每周五天據點課程，也藉由提供午、晚餐讓長者及家屬無憂，更在健禾人文關懷協會向縣府申請特約服務，包括社區交通接送、營養餐飲及周邊社區長照及綠照據點的設立，緩解了其他社區內部的照顧壓力，服務擴展至更多的村落。

翁聖勳表示，感謝嘉泰獅子會時任會長李宗哲的支持，成功籌措了超過20萬元的資金，用於改善社區的廚房設施，讓他們得以以社區大學的形式統一提供午晚餐和各類課程，讓所服務的長者們享受到營養豐富的餐食，還促進了社區之間的大團結與互助精神。

▲▼ 侯松永接任理事長 推動中埔長照新願景 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 侯松永（圖中）接任裕民社區理事長，開心宣布工作團隊，老人會長鐘趙美玉（圖左）、總幹事張雅婷（圖右）。（圖／記者翁伊森攝）

去年度長者及弱勢民眾餐食，連同據點、及送餐到府關懷服務人次將近3萬6千人次，也積極與當地農友合作，採購新鮮的農產品，降低碳排放，並通過專業廚師的協助，提供高品質的飲食服務。這一切的努力，無非是希望在農村社區中，能夠更好且直接照顧到那些需要幫助的人們以及農民。

24日裕民社區理事長更由侯松永順利接任，他表示未來兩會資源統整，將由更專業及組織規模化的團隊提升服務，也將服務區區域由裕民社區持續推動到鄰近村落。

▲▼ 侯松永接任理事長 推動中埔長照新願景 。（圖／記者翁伊森攝）

▲立委蔡易餘也到場給予祝福。（圖／記者翁伊森攝）

侯松永表示，在資金方面，健禾人文關懷協會陸續開始受到多方關注，也開始對外籌募交通及餐點配送車，除了自己家族多年來的資助，也感謝三橋科技、全一水電、中華民國亞太產業經營研究會、台北市嘉義同鄉會中埔聯誼會，嘉泰獅子會、嘉義歡喜財神廟，尊皇大飯店，詩情花園渡假村等單位，一直以來的善心捐款或活動協助，這些資源都有效執行並促進社區的運作穩定。正是這些無私的支持，讓社區能夠在面對老齡化人口的挑戰中，也讓偏鄉弱勢老幼得以被照顧。

▲▼ 侯松永接任理事長 推動中埔長照新願景 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 侯松永（圖左）發放感謝禮金給長年無償為裕民社區及中埔地區備餐及服務的志工。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣社會局資料：

嘉義縣健禾人文關懷協會

1.交通接送服務（113年開始執行BD03接送社區長輩參與巷弄長照站為多）
2.營養餐飲（112年開始送餐服務）
3.中埔鄉鹽館村巷弄長照站（社照C10個時段）

嘉義縣中埔鄉裕民社區發展協會

1裕民村巷弄長照站（社照C10個時段）
2.銀髮健身俱樂部（本縣第1個於109年試辦開始）
3.水土保持署南投分署區域亮點計畫、公益彩券回饋金，將豬窖荒地變身全齡休閒園區（2單位共同辦理）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
甜甜圈店「禁12歲以下入內」！引爆怒火　連外帶也不行
川普：若加拿大與中國達成協議，100％關稅立即生效
尾牙完「進診所插尿管」！　醫曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

侯松永接任裕民社區ｘ健禾人文關懷協會　擴大長照服務量能

桃園航空城「過田23公園」　榮獲「國家卓越建設獎」金質獎

府城文皇玉凌別苑動土　打造南市東區人文禪風新地標

當投資科技遇上科技治理座談　張善政籲別用政治管產業

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

草莓季期間限定！　嘉義太保7大園區同步開放採摘

大火後重建　桃園南門市場臨時攤位開張人潮回流

記錄86位中央大學傑出校友卓越成就　《度越群山》專書發表

因應歐盟包裝法規趨嚴　台灣研發雙層結構紙瓶

國際阿茲海默症大會2026里昂登場　台灣醫師受邀發表飲食研究

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

侯松永接任裕民社區ｘ健禾人文關懷協會　擴大長照服務量能

桃園航空城「過田23公園」　榮獲「國家卓越建設獎」金質獎

府城文皇玉凌別苑動土　打造南市東區人文禪風新地標

當投資科技遇上科技治理座談　張善政籲別用政治管產業

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

草莓季期間限定！　嘉義太保7大園區同步開放採摘

大火後重建　桃園南門市場臨時攤位開張人潮回流

記錄86位中央大學傑出校友卓越成就　《度越群山》專書發表

因應歐盟包裝法規趨嚴　台灣研發雙層結構紙瓶

國際阿茲海默症大會2026里昂登場　台灣醫師受邀發表飲食研究

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

台灣空運旺年會「台空金馬」　共啟AI與永續新局

外帶也不行！甜甜圈店禁童　蘇怡寧發聲：這已不是空間管理

《鬼靈居》開鏡祭壇「離奇發爐」竄火舌　女星驚：有紅指甲摸我臉

侯松永接任裕民社區ｘ健禾人文關懷協會　擴大長照服務量能

張震暴瘦變「憔悴外送員」！8歲女兒竟是翁滋蔓親姪女　一句話逼哭全場

醫美模特打馬仍被認出「是陳為民」！前後對比釣出本人回應

Darren拒當神仙全因「不想打卡上班」！一到片場暴雨秒停　劇組嚇傻：顯靈了

日銀行調查20歲年輕人消費習慣　10%玩家「課金過度」致生活困難

德國超跑品牌「Apollo公布EVO量產規格」！限量10輛預定今年交車

關穎.陶晶瑩都入坑CORTIS　幸福笑：真的很可愛！

地方熱門新聞

府城文皇玉凌別苑動土打造南市東區人文禪風新地標

金門馬發酒給未成年孩童

投資科技遇上科技治理　張善政籲別用政治管產業

太保市7大草莓園區親子採摘活動全攻略

邱垂正：敵意行為無助兩岸良性互動

台南蜜棗新加坡高島屋熱銷黃偉哲攜手網紅直播行銷拓展海外市場

桃園「過田23公園」　榮獲國家卓越建設獎

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

桃園南門市場臨時攤位開張　人潮陸續回流

因應歐盟包裝法規趨嚴　台灣研發雙層結構紙瓶

侯松永任裕民社區ｘ健禾協會理事長　擴大長照服務量能

記錄中大傑出校友成就　《度越群山》專書發表　

國際阿茲海默症大會2026里昂登場　台灣醫師受邀發表飲食研究

知名日系二手百貨凌晨遭破門行竊南警鎖定特定對象追查中

更多熱門

相關新聞

佛光山金光明寺寒冬送暖　劉和然：宗教力量溫暖人心

佛光山金光明寺寒冬送暖　劉和然：宗教力量溫暖人心

佛光山金光明寺於今（18日）舉辦「寒冬送暖音樂饗宴」，這項關懷弱勢的活動已邁入第12年，從無間斷。今年共邀請1,200戶來自板橋、土城、三峽、三重、蘆洲、樹林、鶯歌、淡水、汐止、瑞芳、平溪及貢寮等地區的家庭共襄盛舉，透過音樂、祝福與物資關懷，陪伴家戶在歲末迎接新的一年。新北市副市長劉和然和社會局長李美珍等到場致意，與家戶一同感受溫馨時刻。

62名學童受惠　「點亮雲林」第十場視力關懷計畫登場

62名學童受惠　「點亮雲林」第十場視力關懷計畫登場

嚴珮瑜帶領鹿草共創美好未來

嚴珮瑜帶領鹿草共創美好未來

流落街頭還公墓過夜　枋寮警寒冬送暖

流落街頭還公墓過夜　枋寮警寒冬送暖

臺大雲林分院攜手國衛院深化在地健康治理

臺大雲林分院攜手國衛院深化在地健康治理

關鍵字：

長照服務社區照護嘉義中埔營養餐飲弱勢關懷

讀者迴響

熱門新聞

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

霍諾德現身象山被捕獲　親揭徒手101延期真相

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

Lulu與陳漢典明天婚宴蔡康永獻上村上隆名畫

直擊／SJ以為應援沒了！　2樓排出超猛「燈光應援」美翻了

王心凌哭了！　唱855天宣布「要休息一下」

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面