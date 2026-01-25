侯松永接任裕民社區ｘ健禾人文關懷協會　擴大長照服務量能

▲ 侯松永（圖右）由鄉長李碧雲手中接任裕民社區理事長。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉裕民社區長照服務八年前正式啟動，也在前理事長翁聖勳及理監事團隊、志工伙伴的努力下奠定相當基礎，五年前進而結合在外事業有成侯麗楨、侯麗慧家族籌組返鄉基金成立「健禾人文關懷協會」，由其兄長侯松永擔任理事長，展開了一場更具規模的擴大計劃，旨在為周邊社區的長者、弱勢民眾及中低收族群、孩童們提供更完善的照顧服務。

▲ 侯麗楨（圖左一）、侯麗慧（圖右一）連結台北市同鄉會中埔聯誼會，在鄉長李碧雲（圖右二）見證下發放急難救助金照顧弱勢急需民眾。（圖／記者翁伊森攝）

自八年前裕民社區首次設立長照據點以來，裕民社區發展協會及健禾人文關懷協會聯手推動的多元化服務，成功吸引來自中埔村、鹽館村和義仁村的長者參加全天每周五天據點課程，也藉由提供午、晚餐讓長者及家屬無憂，更在健禾人文關懷協會向縣府申請特約服務，包括社區交通接送、營養餐飲及周邊社區長照及綠照據點的設立，緩解了其他社區內部的照顧壓力，服務擴展至更多的村落。

翁聖勳表示，感謝嘉泰獅子會時任會長李宗哲的支持，成功籌措了超過20萬元的資金，用於改善社區的廚房設施，讓他們得以以社區大學的形式統一提供午晚餐和各類課程，讓所服務的長者們享受到營養豐富的餐食，還促進了社區之間的大團結與互助精神。

▲ 侯松永（圖中）接任裕民社區理事長，開心宣布工作團隊，老人會長鐘趙美玉（圖左）、總幹事張雅婷（圖右）。（圖／記者翁伊森攝）

去年度長者及弱勢民眾餐食，連同據點、及送餐到府關懷服務人次將近3萬6千人次，也積極與當地農友合作，採購新鮮的農產品，降低碳排放，並通過專業廚師的協助，提供高品質的飲食服務。這一切的努力，無非是希望在農村社區中，能夠更好且直接照顧到那些需要幫助的人們以及農民。

24日裕民社區理事長更由侯松永順利接任，他表示未來兩會資源統整，將由更專業及組織規模化的團隊提升服務，也將服務區區域由裕民社區持續推動到鄰近村落。

▲立委蔡易餘也到場給予祝福。（圖／記者翁伊森攝）

侯松永表示，在資金方面，健禾人文關懷協會陸續開始受到多方關注，也開始對外籌募交通及餐點配送車，除了自己家族多年來的資助，也感謝三橋科技、全一水電、中華民國亞太產業經營研究會、台北市嘉義同鄉會中埔聯誼會，嘉泰獅子會、嘉義歡喜財神廟，尊皇大飯店，詩情花園渡假村等單位，一直以來的善心捐款或活動協助，這些資源都有效執行並促進社區的運作穩定。正是這些無私的支持，讓社區能夠在面對老齡化人口的挑戰中，也讓偏鄉弱勢老幼得以被照顧。

▲ 侯松永（圖左）發放感謝禮金給長年無償為裕民社區及中埔地區備餐及服務的志工。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣社會局資料：

嘉義縣健禾人文關懷協會

1.交通接送服務（113年開始執行BD03接送社區長輩參與巷弄長照站為多）

2.營養餐飲（112年開始送餐服務）

3.中埔鄉鹽館村巷弄長照站（社照C10個時段）

嘉義縣中埔鄉裕民社區發展協會

1裕民村巷弄長照站（社照C10個時段）

2.銀髮健身俱樂部（本縣第1個於109年試辦開始）

3.水土保持署南投分署區域亮點計畫、公益彩券回饋金，將豬窖荒地變身全齡休閒園區（2單位共同辦理）