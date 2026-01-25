　
外帶也不行！甜甜圈店禁童　蘇怡寧發聲：這已不是空間管理

▲▼甜甜圈店拒絕12歲以下孩童，連外帶都不能進店。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲甜甜圈店拒絕12歲以下孩童，連外帶都不能進店。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

台北市中山捷運站附近甜甜圈店「12歲以下不得入內購買」事件持續延燒，除網路輿論與親子社群熱議外，醫界也加入討論。婦產科名醫蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文，針對事件提出法律與社會層面的觀點，引發進一步關注。

內用限制屬經營自主

蘇怡寧表示，店家基於空間定位與經營考量，選擇不提供兒童內用服務，屬於商業自主範疇，「就像手術室有進出規範一樣，這是為了維持某種專業運作或氛圍秩序」，他認為此部分屬於店家的經營選擇，可以被理解與尊重。

不過他指出，真正引發爭議的關鍵在於「外帶也拒絕孩童入內」。蘇怡寧認為，當連短暫外帶交易都不允許孩子進入空間，所傳達的訊息已不再只是環境管理，而是明確表達「只要你帶著孩子，你就不屬於我想服務的人」。

家長陷法律兩難

他進一步提到，依現行法規，幼童不得單獨留置無人看管，家長不可能為了購買外帶商品而將孩子留在店外等候，否則恐涉及法律責任。他認為，若店家要求家長讓孩子在門外等待，實際上已讓家長陷入「違法或放棄消費」的兩難處境。

蘇怡寧指出，當一個商業空間連數分鐘的外帶交易都無法容納孩童存在，後續出現的市場抵制與消費選擇反應，其實並不令人意外，「抵制不過是消費者行使對等的選擇權」。

他也將討論延伸至社會價值層面，認為事件反映的是「我們想要建立一個能容納不同人生階段的社會，或是一個把育兒視為麻煩的社會」。他強調，當拒絕孩童連外帶都不例外時，已不只是空間管理，而是一種價值選擇。

關於那個吵得沸沸揚揚的甜甜圈 我還是有話要說 大家都在討論 店家到底有沒有權利拒絕兒童入內 其實 把問題拆開來看 首先 我個人認為店家當然有權界定想服務的客群 就像手術室有進出規範一樣 這是為了維持某種專業運作或氛圍秩序 因此 基於...

蘇怡寧醫師愛碎念發佈於 2026年1月24日 星期六
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

台北市中山捷運站附近一間咖啡甜甜圈店，近日因店門公告「內用與外帶僅開放12歲以上顧客」引發社群熱議。一名母親帶著6歲孩子前往購買外帶甜甜圈，即使孩子全程安靜未吵鬧，仍被店家以年齡限制為由拒絕入內點餐，要求孩子在門外等待。該名母親將過程發文至Threads，短時間吸引超過200萬次瀏覽，引發大量網友聲援與抵制聲浪。

食物含酒精「高溫煮會完全揮發？」　醫解答

食物含酒精「高溫煮會完全揮發？」　醫解答

RSV不是小感冒！婦產科醫：要接種疫苗

RSV不是小感冒！婦產科醫：要接種疫苗

她驗孕2條線「掏出來真相大白」　笑著離開診間

她驗孕2條線「掏出來真相大白」　笑著離開診間

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

蘇怡寧甜甜圈店外帶甜甜圈

