外帶也不行！甜甜圈店禁童　蘇怡寧發聲：這已不是空間管理

記者董美琪／綜合報導

台北市中山捷運站附近甜甜圈店「12歲以下不得入內購買」事件持續延燒，除網路輿論與親子社群熱議外，醫界也加入討論。婦產科名醫蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文，針對事件提出法律與社會層面的觀點，引發進一步關注。

內用限制屬經營自主



蘇怡寧表示，店家基於空間定位與經營考量，選擇不提供兒童內用服務，屬於商業自主範疇，「就像手術室有進出規範一樣，這是為了維持某種專業運作或氛圍秩序」，他認為此部分屬於店家的經營選擇，可以被理解與尊重。

不過他指出，真正引發爭議的關鍵在於「外帶也拒絕孩童入內」。蘇怡寧認為，當連短暫外帶交易都不允許孩子進入空間，所傳達的訊息已不再只是環境管理，而是明確表達「只要你帶著孩子，你就不屬於我想服務的人」。

家長陷法律兩難



他進一步提到，依現行法規，幼童不得單獨留置無人看管，家長不可能為了購買外帶商品而將孩子留在店外等候，否則恐涉及法律責任。他認為，若店家要求家長讓孩子在門外等待，實際上已讓家長陷入「違法或放棄消費」的兩難處境。

蘇怡寧指出，當一個商業空間連數分鐘的外帶交易都無法容納孩童存在，後續出現的市場抵制與消費選擇反應，其實並不令人意外，「抵制不過是消費者行使對等的選擇權」。

他也將討論延伸至社會價值層面，認為事件反映的是「我們想要建立一個能容納不同人生階段的社會，或是一個把育兒視為麻煩的社會」。他強調，當拒絕孩童連外帶都不例外時，已不只是空間管理，而是一種價值選擇。