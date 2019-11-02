蔡英文終於合體賴神：團結為台灣！我要特別謝謝賴清德





▲蔡英文台南合體賴清德。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文2日到台南幫立委林俊憲站台，前行政院長賴清德也到場，這是兩人自初選之後的首次同台，「最強組合」終於合體，兩人在現場握手高喊，「蔡英文凍蒜」、「民進黨加油」。蔡英文下午透過臉書發文，強調要特別謝謝賴清德，「就讓我們繼續並肩作戰，團結為台灣、為台南爭取最大的勝利！」

蔡英文透過臉書表示，以前台南人要出外打拚，現在是外地人想來台南工作、生活，台南的機會越來越多，這一切的成績，都要歸功於中央和地方長期的努力，特別是歷任市長、立委、議員，以及每一位市民的付出。

蔡英文特別提到賴清德，「我也要特別謝謝賴清德前院長，前陣子代替我去美國，爭取海外鄉親的支持，也讓世界看見台灣的決心。回到台灣後，這幾天他更是馬不停蹄、南北奔波，前往最艱困的選區輔選。」她向支持者喊話，「就讓我們繼續並肩作戰，團結為台灣、為台南爭取最大的勝利！」

此外，針對這次南下台南，她與台南鄉親報告幾個好消息，包含投審會通過Google來台南投資260億；台積電在南科蓋新廠，投資破兆元；迎接更多投資，南科準備規劃擴編。

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