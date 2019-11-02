快訊／連署未達標宣布退選！呂秀蓮5點聲明批連署過程遭刁難

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020大選總統參選人提交連署書2日截止，代表喜樂島參選的前副總統呂秀蓮因為連署份數未達門檻，稍早宣布退選。呂秀蓮也發表五點聲明，批評連署過程遭到刁難，同時也強調深致歉意卻也體認人性之善與惡。

呂秀蓮透過聲明表示，「呂秀蓮、彭百顯此次秉承喜樂島及人民最大黨等新進政黨之支持及各界愛台灣的民主人士情義相挺，由於法律及政治因素未能完成連署，深致歉意卻也體認人性之善與惡。對所有支持者，我們衷心感謝，願一本初衷，繼續與愛好和平公義人士同心協力，共創美好台灣努力，再努力！」

呂秀蓮退選五點聲明：

一、總統副總統選舉罷免法強制連署人需附身份證影本之規定，侵害公民隱私權，嚴重阻礙連署之進行，根本違憲。(司法院大法官釋字603號)

二、中央選舉委員會不許被連署人在連署書上註記「回收地址」，造成國內外各地連署人不知如何回寄連署書的困擾，應負刁難之責。

三、國內主流媒體及政論節目明顯「政媒掛鉤」，淪為特定候選人的競選工具，並全面無情封殺呂彭相關新聞，形同「媒體集體謀殺 」，當權者高喊民主，卻公然摧殘民主，而媒體自甘墮落，應受國人公譴。

四、全國各地連署站確實遭受各種形式的恐嚇、辱罵及干擾，甚至收買，以致實際收到的連署書與預期可收的數量產生嚴重落差，內情並不單純，因此決定不提交連署書。

五、非公務機關對個人資料之蒐集，應遵守個資法規定，凡已收取呂彭參選連署書而未繳回呂彭被連署人者，應承負法律責任。為此，特別呼籲各界人士提供有關連署之不法情事以供查究。

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