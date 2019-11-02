蔡賴同台配不配得成？賴清德不鬆口　綠委幫腔：選民作夢也會笑



▲前行政院長賴清德到高雄為趙天麟台 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

2020大選逼近，總統蔡英文與前行政院長賴清德在初選過後，2日首度「同框」，為台南立委參選人林俊憲站台，下午賴清德到高雄為立委趙天麟站台，被問及蔡賴配，賴清德並無正面回應，他僅說作為地主當然要表示歡迎，不僅立委要全壘打，也要讓蔡英文在台南得高票；不過一旁的趙天麟則說「其實答案就呼之欲出，我們就期待也尊重賴院長」。

▲前行政院長賴清德對於蔡賴配無正面回應 。（圖／記者洪正達攝）

為何來高雄第一站，就為趙天麟站台呢？賴清德說「高雄在去年政黨輪替，所以高雄市的八席立委的選區，都應該列為重點選區，更何況趙天麟的選區除了原有的範圍以外，又接收了幾個行政區，人口目前是最多的，換句話說，責任也是最重的，如果有辦法旗開得勝，而且能夠贏得更多的話，就可以確保高雄市這個八個選區，都有機會打出全壘打，蔡英文總統可望可以更高票當選連任，對整個未來臺灣的發展和穩定，其實很有幫助」。

▲賴清德為趙天麟加油打氣。（圖／記者洪正達攝）

至於與蔡英文總統同台，到底蔡賴配成不成？賴清德則無正面回應，他說「蔡英文總統在百忙之際能夠來綠線委員競選總部成立，我們大家都非常歡迎，也非常感激，作為地主當然要表達歡迎，現場大家氣氛非常熱烈，大家都充滿信心，我們台南市要打出一支全壘打，維護民族的傳統，我們也會讓蔡英文總統在台南市得到以往一樣得票率最高的城市，這就是我們共同的目標」。

不過一旁立委趙天麟被問及關蔡賴配，他則說「決定的是蔡總統，不過其實答案就呼之欲出，每一個市民的每個選民其實每天都照三餐的提醒，如果能蔡賴配的話，他們覺得連作夢都會笑，所以我們就期待也尊重賴院長」。

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