去年打詐破2903案、攔下1.9億　屏東警防詐防暴行動啟動

▲110啟動屏東跨域守護網。（圖／屏東縣政府警察局提供）

記者陳崑福／屏東報導

為守護縣民生命財產與人身安全，屏東縣政府警察局特別選在1月10日「110」這個象徵守護與即時的日子，正式啟動「警勤區、校區、社區」三區共構防詐防暴行動。縣長周春米表示，屏東縣114年打詐成果亮眼，詐欺案件受理數與財損金額雙雙下降，主動出擊成效顯著，破獲詐欺案件2,903件，較113年成長97%，查扣不法所得達7,120萬元，成功攔阻守住民眾財產高達1億9,136萬元，主動守護成果顯著。

在屏東警局又再積極啟動查找潛在被害人方面，針對已查獲的詐騙車手資訊及刑事局通報雙管齊下，在民眾尚未發現被害前，主動查找正在受騙中的被害人，今年共計發現有161人，經查找後才知道遭詐而停止交付款項，成功攔阻潛在被害金額達新臺幣5,110萬餘元，相較於113年196萬，更是成長25倍，成功有效守住民眾辛苦老本與161個家庭的未來。

另在偵辦涉詐代書、假地政士部分，警方針對涉及不法之真/假地政士積極展開查緝作為，去年迄今已查獲14名犯嫌，詐騙金額近5,000萬元，累計查扣現金150萬餘元、不動產2筆及汽車4部。其中包括68歲陳姓縣民接到假檢警電話連絡指涉及洗錢，要監管財產，否則吃官司，心生害怕，詐團連絡假地政士上門，拿房屋及土地向當鋪借款3600萬元；另一名50多歲陳姓縣民也被檢警以相同名義，拿土地向當鋪抵押700萬元，兩人共被騙4300萬元後始覺被騙，向屏東警方報案，警方循線逮獲兩詐團共13人，包括當鋪業者、地政士、車手。

因此今日屏東更首創屏東縣警察局與地政士公會結盟，運用公會的自律約束同業與詐騙集團切割，一發現疑似詐騙案件，立即與警察局合作報案，並針對不動產詐騙及高齡族群財產安全等議題加強宣導，協助民眾在關鍵時刻提高警覺，守住一生心血，降低受害風險，更間接提高查緝能量，達到攔阻打擊成效。

檢察長陳盈錦於會場亦提及，當前生活中亦發現社會型態造成老虐是不敢說、兒虐是不會說、家暴與性侵是不願說，期盼透過當前發現的被害特質與無法向外求援的心理障礙，由屏東縣首創推動建構有溫度通報查處機制，啟動預防被害，減低事故發生的傷害力與處理壓力，讓公權力提早啟動，加速提早介入預防被害，是相當重要的措施。

犯保協會屏東分會主委梁應鐘表示，已與警察局建立了良好的合作網絡，期盼藉由此次活動，提高大眾防詐意識，減少因詐騙而造成的家庭破碎與相關老幼等犯罪行為，希望透過各界的合作，真正守護每一位民眾的安全與幸福，讓社會回復一個更安全、乾淨的生活環境。

警察局長甘炎民說：「屏安護民」是警方最重要的責任，如何建構保護網接住被害人，屏東警方推出「打詐掃碼一點通」及「全國第一個警察局與地政士公會結盟」等異業結盟就是要織出層層的保護網，並透過各種查找潛在被害人的方式，不放棄任何接住被害人的機會。讓防制工作不再只是警方的任務，而是透過百工百業共同參與的守護行動，呼籲民眾如遇可疑詐騙或暴力情事，請即時撥打110報案專線向警方反映。

縣長周春米表示面對詐騙與各類暴力犯罪，藉由司法、警政與民間團體攜手合作，結合犯保協會的關懷陪伴及地政士公會的專業提醒，強化被害人保護與高風險詐騙防制；校園端與社區端則由師生、社區共同參與，將防詐、防暴力觀念向下扎根，遇有可疑立即通報警方介入查處，形成完整的安全防護網，才能真正守護縣民安全。

這次三區共構推動防詐防暴力行動，正是屏東落實預防勝於補救、主動守護的重要展現。縣長也肯定第一線警察同仁與跨域夥伴的投入與付出，讓防制工作不只停留在宣導，而是真正走進生活現場。縣府未來也將持續整合資源，與中央及民間攜手合作，打造更安全、更溫暖、更有韌性的幸福屏東。