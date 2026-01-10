　
政治

六都唯一！新北沒免費營養午餐　蘇巧慧找團膳業者溝通：免費只是地板

▲▼蘇巧慧赴中和枋寮市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧赴中和枋寮市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

免費營養午餐政策熱議，有不少縣市宣布執行，新北市則是六都、北北基桃中唯一未跟上縣市。參選新北市長的綠委蘇巧慧日前則宣布，若當選也會要求營養午餐全面滿費。政策一出，引來藍營議員、民眾黨主席黃國昌痛批。對此，蘇巧慧今（10日）受訪時表示，她和很多團膳業者一起討論，免費其實只是地板，不是天花板，應討論怎麼讓孩子能夠吃得更好。蘇也表示，政策對新北確實負擔很大，但北桃都已經實施，新北市的孩子也應該有一樣的權益。

蘇巧慧表示，市府有能力，就應該要減輕每個有孩童家庭的負擔，因為這些年輕的家庭，大家都很努力在照顧孩子長大，只要市府有能力，就應該盡力把資源提供給這些年輕的家庭，畢竟不是每個家庭都有能力請家教、讀私塾。對新北市來講，要全面營養午餐免費，當然不是一件容易的事情，「但如果我當市長，不但要營養午餐全面免費，而且我們確實要能夠做到提升品質，精進供餐制度」。

蘇巧慧透露，她和很多團膳業者一起討論，自己很贊同他們的意見，免費其實只是地板，不是天花板，我們應該討論怎麼讓孩子能夠吃得更好、更營養，這些日後我們都可以一起來努力。

對營養午餐政策，蘇巧慧坦言，對新北市來講，確實這個負擔很大，但是必須看到，在這次傅崐萁主導的新《財劃法》修法當中，讓新北市的人均只剩下台北市的二分之一，甚至是從六都最低現在變成了全國最低，「這真的是讓新北市民情何以堪，我們能接受嗎？當然不能」。

新北市府說明，免費營養午餐每年需要46億元，會佔這個教育經費的四分之一？蘇巧慧回應，新北市的人口最多，所以孩童也最多，未來營養午餐全面免費，經費確實負擔很大，但當桃園市、台北市都做出了這樣的政策，在共同生活圈當中，新北市的孩子也應該要有一樣的權益。整個新北市的民進黨團，都已經用提案的方式，要求市府要在共同生活圈內提供孩子一樣的權益。

蘇巧慧重申，對新北市來講，這個負擔當然沉重，但是為了孩子的權益，「我們要全力來做，我們也在立法院的在野黨，能夠讓新北市有一個公平的《財劃法》」。

01/08 全台詐欺最新數據

關鍵字：

新北市免費午餐蘇巧慧營養政策教育經費侯友宜國民黨民眾黨營養午餐

讀者迴響

