六都唯一！新北沒免費營養午餐　蘇巧慧找團膳業者溝通：免費只是地板

▲蘇巧慧赴中和枋寮市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

免費營養午餐政策熱議，有不少縣市宣布執行，新北市則是六都、北北基桃中唯一未跟上縣市。參選新北市長的綠委蘇巧慧日前則宣布，若當選也會要求營養午餐全面滿費。政策一出，引來藍營議員、民眾黨主席黃國昌痛批。對此，蘇巧慧今（10日）受訪時表示，她和很多團膳業者一起討論，免費其實只是地板，不是天花板，應討論怎麼讓孩子能夠吃得更好。蘇也表示，政策對新北確實負擔很大，但北桃都已經實施，新北市的孩子也應該有一樣的權益。

蘇巧慧表示，市府有能力，就應該要減輕每個有孩童家庭的負擔，因為這些年輕的家庭，大家都很努力在照顧孩子長大，只要市府有能力，就應該盡力把資源提供給這些年輕的家庭，畢竟不是每個家庭都有能力請家教、讀私塾。對新北市來講，要全面營養午餐免費，當然不是一件容易的事情，「但如果我當市長，不但要營養午餐全面免費，而且我們確實要能夠做到提升品質，精進供餐制度」。

蘇巧慧透露，她和很多團膳業者一起討論，自己很贊同他們的意見，免費其實只是地板，不是天花板，我們應該討論怎麼讓孩子能夠吃得更好、更營養，這些日後我們都可以一起來努力。

對營養午餐政策，蘇巧慧坦言，對新北市來講，確實這個負擔很大，但是必須看到，在這次傅崐萁主導的新《財劃法》修法當中，讓新北市的人均只剩下台北市的二分之一，甚至是從六都最低現在變成了全國最低，「這真的是讓新北市民情何以堪，我們能接受嗎？當然不能」。

新北市府說明，免費營養午餐每年需要46億元，會佔這個教育經費的四分之一？蘇巧慧回應，新北市的人口最多，所以孩童也最多，未來營養午餐全面免費，經費確實負擔很大，但當桃園市、台北市都做出了這樣的政策，在共同生活圈當中，新北市的孩子也應該要有一樣的權益。整個新北市的民進黨團，都已經用提案的方式，要求市府要在共同生活圈內提供孩子一樣的權益。

蘇巧慧重申，對新北市來講，這個負擔當然沉重，但是為了孩子的權益，「我們要全力來做，我們也在立法院的在野黨，能夠讓新北市有一個公平的《財劃法》」。