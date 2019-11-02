「蔡賴配」已經成形？　蔡英文、賴清德黨內初選後首度同框造勢　

▲總統蔡英文、前閣揆賴清德兩人，11月2日在台南市立委林俊憲「總統、立委聯合競選總部」成立大會上同台造勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020大選民進黨內「蔡賴配」問題，持續吸引輿論高度關注，總統蔡英文、前閣揆賴清德兩人，11月2日在台南市立委林俊憲「總統、立委聯合競選總部」成立大會上同台造勢，這是蔡賴兩人在初選之後首度同框，讓外界更加揣測「蔡賴配」已經成形，並且受到綠營基層期盼。

林俊憲位於台南市中西區永華路上的總統、立委聯合競選總部，2日上午9時舉行成立大會，由於總統蔡英文與前閣揆賴清德將會先後現身同台造勢，因此吸引數千位關心選情的綠營支持者擠爆會場，情緒高昂高呼「團結護台灣」、「總統、立委一定贏」、「國會要過半」等口號，讓人感受到綠營許久不見的基層高昂士氣。



總統蔡英文強調，經過3年艱困執政打下的好基礎，即便美中關係以及國際經濟不穩定，但台灣的經濟仍持續穩定成長，這也使得政府有餘力可以為老人、0到6歲小朋友有更好的照顧，也讓年輕人有更多的機會可以發展。她也呼籲大家一定要團結、打拚守護台灣，讓民主自由能代代相傳下去。



林俊憲曾經是小英擔任民進黨主席任內，任期最長的發言人，她大力稱讚林俊憲是一個認真打拚、深具創意的國會評鑑第1名立委。對於成大老人醫院、大灣交流道、竹溪整治、酒駕罰責加重、調降ATM手續費等林俊憲在中央、地方重要的問政建設成果，蔡英文都一一提及，並向台南鄉親力陳一定要讓林俊憲最高票連任。



蔡英文總統是在2日上午10時左右抵達會場，賴清德與林俊憲兩人特別在舞台後方迎接總統到來。由於這是蔡、賴在民進黨黨內總統初選競爭後的首度同框、同台造勢，即便賴清德之前已受命代表總統前往美國參加台僑選舉活動，兩人之間的互動仍然受到高度矚目，2020大選是否「蔡賴配」迎戰韓流的挑戰，持續受到基層關注，林俊憲表示，這個月18日登記之前就會揭曉。

▲前行政院長賴清德，為子弟兵林俊憲站台賣力拉票。



賴清德再次為子弟兵林俊憲賣力拉票，他除了陪同林俊憲進場受到支持者熱情簇擁之外，他也歷數林俊憲為台南市區爭取13億7座停車場等多項政績，大力稱讚林俊憲深具台灣優先意識值得大家繼續栽培。他也以台南市從2008至20163次總統大選得票率均全台最高為例，呼籲台南人要讓民主聖地的精神堅持下去，支持小英總統連任守護台灣。

林俊憲強調，「團結護台灣」才是最重要的核心，這是支持者最希望看到的。

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