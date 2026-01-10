幫帶1個行李箱報酬10萬　貪男入台秒被逮！代價關3年2個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年8月間貪圖10萬元報酬，答應幫忙將一個行李箱從泰國帶回台灣，結果剛入境台灣就被抓包行李箱內夾藏42包大麻花。桃園地院法官日前審理之後，依共同犯運輸第二級毒品罪，判處阿豪有期徒刑3年2個月。

▲阿豪答應幫忙將「一個行李箱」從泰國帶回台灣，結果卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年8月間透過通訊軟體Telegram結識江姓網友，對方告知，如果可以幫忙將一個行李箱從泰國帶回台灣，就可以獲得10萬元報酬，他貪圖報酬便答應了。

同年10月阿豪依照江姓網友指示入住泰國某飯店，並收下由不詳男子送來的行李箱，隨後搭機返回台灣。結果阿豪剛抵達桃園國際機場，就在第一航廈接受入境檢查作業時，被財政部關務署台北關人員攔檢查獲行李箱內夾藏42包大麻花。

對於上述犯罪事實，阿豪在接受警詢、偵訊、法院訊問及審理時，均坦承不諱。

桃園地院法官表示，阿豪的行為雖然不妥，但他運輸的毒品並未流入市面，沒有造成實際危害，他也不是運毒集團的核心成員，與長期經營走私毒品牟取不法暴利的毒梟不同，考量到他犯後始終坦承犯行，最終依共同犯運輸第二級毒品罪，判處他有期徒刑3年2個月，全案仍可上訴。