宗教團體不動產權利歸屬審認6月到期　已有917家提出申請

▲內政部表示，宗教團體不動產權利歸屬審認今年6月到期，目前已有917家提出申請。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為協助宗教團體處理不動產借名登記問題，內政部推動制定「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，不動產權利歸屬審認的申請期限將在今年6月9日屆滿，呼籲宗教團體把握最後申請期限，及早申辦，以保護宗教團體所有財產，維護自身權益。根據統計，截至去年底，已有917家宗教團體提出申請，完成926筆不動產更名登記及2273筆不動產限制登記。

內政部指出，宗教團體以自然人名義登記之不動產，實務上常因繼承及權利歸屬不明而發生私權糾紛，不僅影響宗教團體財產管理及使用問題，也耗費社會處理相關爭議的成本。

「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」施行3年半以來，截至114年底，已協助917家宗教團體提出申請，完成926筆不動產更名登記及2,273筆不動產限制登記，有效保障宗教團體所屬財產及權益。

內政部進一步說明，宗教團體不動產權利歸屬審認的申請規定和應備文件，除於「全國宗教資訊網」設置案件申請專區(網址：https://religion.moi.gov.tw/ReligionGroup)，提供完整資訊及線上申請服務外，各地方政府民政局（處）也設有專責諮詢窗口，提供諮詢協助，歡迎民眾多加利用。

內政部將秉持為宗教界服務的一貫立場，持續攜手地方政府，積極協助宗教團體釐清並解決複雜的不動產權屬問題，共同維護宗教團體及民眾權益。