國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

走向槍口！伊朗女性點菸「燒最高領袖照片」　血腥鎮壓逾60死

▲▼血腥鎮壓逾60死！伊朗情侶走向槍口　女性點菸「燒最高領袖照片」。（圖／翻攝X）

▲伊朗示威現場，一對男女與武裝人員對峙。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

伊朗全國性示威邁入第13天，據信已逾60名抗議人士喪生。社群媒體流傳畫面顯示，伊朗女性紛紛脫掉頭巾，嘴叼香菸點燃最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的照片，還有一對男女不畏威脅、直接走向槍口。

根據X流傳畫面，在伊朗首都德黑蘭（Tehran），一對男女堅定站著街頭，與6名全副武裝的巴斯基（Basij）成員正面對峙。男方打開雙臂，緩步走向槍口，女方戴著頭巾，搭著伴侶身體跟著前進。

在另一些照片中，多名伊朗女性脫下頭巾，露出秀髮與完整容貌，用正在燃燒的香菸點燃哈米尼的照片。根據伊朗法律，燃燒最高領袖照片將是嚴重罪行，該國也長期限制或禁止女性抽菸，更遑論要求女性穿戴頭巾的嚴苛規範。觀察人士指出，當局更難鎮壓此類抗議行為，因為這不需要透過大規模人群上街，就能達到效果。

▲▼血腥鎮壓逾60死！伊朗情侶走向槍口　女性點菸「燒最高領袖照片」。（圖／翻攝X）

▲▼許多伊朗女性紛紛拿下頭巾，點菸燃燒最高領袖照片。（圖／翻攝X）

▲▼血腥鎮壓逾60死！伊朗情侶走向槍口　女性點菸「燒最高領袖照片」。（圖／翻攝X）

《衛報》報導，這場示威爆發於12月28日，民眾不滿通膨導致物價飛漲、國家貨幣里亞爾（Rial）瘋狂貶值而走上街頭，但迅速演變為要求政治改革、終結政權的運動。《天空新聞》引述總部位於美國的「伊朗人權活動人士通訊社」（HRANA）消息指出，暴力衝突已導致至少62人死亡，另有超過2300人被拘留。

儘管當局實施全面性網路封鎖，威脅嚴懲示威者，仍無法平息騷亂。《法新社》查證的影片顯示，德黑蘭民眾敲打鍋碗瓢盆，高喊「哈米尼去死」等反政府口號。數千人走上首都街頭，焚燒國營廣播公司的建築物，並高舉1979年革命前的伊朗國旗。

▲▼ 伊朗示威 。（圖／路透）

▲▼伊朗示威越演越烈。（圖／路透）

▲▼伊朗示威民眾走上街頭。（圖／路透）

伊朗最高領袖哈米尼將抗議者形容為「搞破壞的人」，指控他們為外國勢力服務，「毀掉自己的街道，只是為了讓另一個國家的總統高興」，暗指川普曾表示願意援助伊朗人民的言論。

川普2日曾在真相社群（Truth Social）發文表示，「如果伊朗一如慣例開槍並暴力射殺和平示威者，美國將會前往營救他們。」他9日直言「伊朗陷入大麻煩」，人民正在奪回某些城市的控制權，並且再次警告，若德黑蘭採取大規模暴力行動，美國將強力反擊，向伊朗領導層喊話，「你們最好別開槍，因為我們也會開槍」。

伊朗全國斷網「仍擋不了示威」！51死上百傷　川普：伊朗麻煩大了

川普警告！　若伊朗殺害示威者「美國將出手救援」

 
關鍵字：

伊朗示威哈米尼川普德黑蘭

