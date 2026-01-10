律師幫警辯護！遭嗆「筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」　士檢澄清沒說過

▲黃子欽律師說檢座稱：「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」，士林地檢署否認有說。（圖／記者黃宥寧攝）

北市士林警分局2名基層警員因未開單取締違停案件，遭依《貪污治罪條例》起訴，無罪確定。案件落幕後，辯護律師黃子欽指出，開庭時辯護人表達仍有意見欲陳述、拒絕在筆錄上簽名，檢座竟當庭稱：「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」。對此，士林地檢署今（10）日表示，檢察官於訊問過程中，並未表示「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」等語。



被告律師黃子欽9日受訪表示，2023年11月6日的偵查庭，檢察官勘驗警方未開單處理違停的相關影像後，他與另名辯護律師依實務慣例希望就影像內容陳述意見，說明該畫面在證據評價上，不宜直接作為認定被告具有貪污犯意的依據。

不過，檢察官在影像勘驗結束後，並未讓辯護人完整發言，而是直接列印偵訊筆錄要求簽名。由於筆錄內容未反映辯護人欲陳述的意見，辯護人當庭拒絕簽名，並表達仍希望行使辯護權，未料卻遭檢察官以「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫！」回應。

但因為偵查訊問全程均有錄音錄影，因此他當庭向檢察官確認，是否確定不將辯護人意見記載於筆錄。當下檢察官似乎愣住，雙方短暫對視近1分鐘，現場氣氛一度凝結，在場被告與法警也明顯感受到緊張；經辯護人堅持後，檢察官最終同意以手寫方式補充記載，該次偵查庭才告一段落。



士林地檢署今指出，承辦檢察官於偵辦期間，曾於2023年11月6日開庭訊問被告，辯護人當時亦有到庭為被告辯護，訊問期間，書記官確有記載被告及辯護人意見，檢察官依辯護人請求勘驗案發當時影片後，檢察官請辯護人再行具狀表示意見，但辯護人希望先記在筆錄中，雙方意見不一致，辯護人最後要求在筆錄上記載「可以具狀表示意見」等語，書記官亦載明「諭知庭後具狀表示意見」等文字，檢察官於訊問過程中，並未表示：「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫。」等語，亦未曾表示「辯護律師不簽，那被告簽名」等語。