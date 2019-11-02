內部民調只差8%？　韓國瑜競辦：不會在數字上打轉

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜展開「傾聽之旅」，一路從南到北傾聽各行各業提供的意見，拚11月中支持度與民進黨總統參選人蔡英文黃金交叉，傳出目前與蔡英文的民調只差8%。對此，韓國瑜競選辦公室回應，不會在數字裡打轉，最關心的事是民心。

根據《聯合報》報導，韓營人士透露，韓國瑜近日頻頻拋出議題，目前內部民調韓蔡差距已收斂至只剩8%，未來將強化藍營基本盤整合、掌握選戰議題節奏爭取選情翻盤。

對此，韓國瑜競選辦公室表示，各種民調數字其實都只是參考，重點是「民調冷冰冰、民心熱呼呼」，一個從事政治活動的人，最關心的第一件事就是民心，我們也呼籲，千萬不要在冷冰冰的數字裡面打轉，那是陷入一種迷思。「民心是熱的，這一路傾聽之旅過來，苦人太多了，太多民眾過得太辛苦，這才是我們真正要關切的」。

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文41%被韓國瑜追到差「個位數」 宋楚瑜出馬只有7.9%

►韓國瑜選情未來3個月翻盤？ 45.4%受訪者不看好

►「郭柯同框」拉抬政黨票 民眾黨20.5％直逼藍綠

更多熱門新聞...

►拒收陳同佳傷蔡英文選情 67.1％受訪者認同入境受審

►親美、親中選哪一邊？ 51.9％台灣民眾要「維持兩邊等距」

►超越藍綠，就靠她了

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

