　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內部民調只差8%？　韓國瑜競辦：不會在數字上打轉

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜展開「傾聽之旅」，一路從南到北傾聽各行各業提供的意見，拚11月中支持度與民進黨總統參選人蔡英文黃金交叉，傳出目前與蔡英文的民調只差8%。對此，韓國瑜競選辦公室回應，不會在數字裡打轉，最關心的事是民心。

根據《聯合報》報導，韓營人士透露，韓國瑜近日頻頻拋出議題，目前內部民調韓蔡差距已收斂至只剩8%，未來將強化藍營基本盤整合、掌握選戰議題節奏爭取選情翻盤。

對此，韓國瑜競選辦公室表示，各種民調數字其實都只是參考，重點是「民調冷冰冰、民心熱呼呼」，一個從事政治活動的人，最關心的第一件事就是民心，我們也呼籲，千萬不要在冷冰冰的數字裡面打轉，那是陷入一種迷思。「民心是熱的，這一路傾聽之旅過來，苦人太多了，太多民眾過得太辛苦，這才是我們真正要關切的」。

其他人也看了這些新聞...

蔡英文41%被韓國瑜追到差「個位數」　宋楚瑜出馬只有7.9%
韓國瑜選情未來3個月翻盤？　45.4%受訪者不看好
「郭柯同框」拉抬政黨票　民眾黨20.5％直逼藍綠

更多熱門新聞...

拒收陳同佳傷蔡英文選情　67.1％受訪者認同入境受審
親美、親中選哪一邊？　51.9％台灣民眾要「維持兩邊等距」

超越藍綠，就靠她了

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
快訊／連署份數未達門檻　呂秀蓮宣布退選
桃機華航準備起飛　外籍男突衝出跳上飛機起落架「偷渡」
護理師夫妻一家3口喝喜酒　國道遇死劫！父傷母死8月大女兒命危
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

媒體聯訪「韓朱柱」要安靜　司儀竟扯：誰出聲就是民進黨來臥底的　

快訊／連署未達標宣布退選！呂秀蓮5點聲明批連署過程遭刁難

快訊／吳敦義連乾5杯跑行程　雙眼恍惚腳步不穩

蔡英文終於合體賴神：團結為台灣！我要特別謝謝賴清德

600處文資潛力建物解除列管　吳沛憶質疑柯市府黑箱

蔡賴同台配不配得成？賴清德不鬆口　綠委幫腔：選民作夢也會笑

境外汙染連日壓境　台中1至10月空品仍是歷年最佳

同台韓國瑜合體造勢　朱立倫：現在開始通通改當中華民國粉！

隧道打通！洪慈庸喜孜孜拿到貫通石　拚第2胎？她笑稱：連任立委優先

內部民調只差8%？　韓國瑜競辦：不會在數字上打轉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

日本人在台灣坐計程車被繞路騙錢　錄影公開！20分鐘車程竟要900元

天蠍座打5折、身分證5個1免費　11月Buffet餐廳優惠懶人包

混血愛妻「穿旗袍」展現超好身材！　正要量胸圍...郎朗急擋鏡頭不給看XD

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

忠心汪每天守碼頭邊對船叫　盼與主人再相遇：好想你～

媒體聯訪「韓朱柱」要安靜　司儀竟扯：誰出聲就是民進黨來臥底的　

快訊／連署未達標宣布退選！呂秀蓮5點聲明批連署過程遭刁難

快訊／吳敦義連乾5杯跑行程　雙眼恍惚腳步不穩

蔡英文終於合體賴神：團結為台灣！我要特別謝謝賴清德

600處文資潛力建物解除列管　吳沛憶質疑柯市府黑箱

蔡賴同台配不配得成？賴清德不鬆口　綠委幫腔：選民作夢也會笑

境外汙染連日壓境　台中1至10月空品仍是歷年最佳

同台韓國瑜合體造勢　朱立倫：現在開始通通改當中華民國粉！

隧道打通！洪慈庸喜孜孜拿到貫通石　拚第2胎？她笑稱：連任立委優先

內部民調只差8%？　韓國瑜競辦：不會在數字上打轉

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

政治熱門新聞

韓國瑜哭了！只因洪秀柱一席話

宋楚瑜四度參戰　找謝金河當副手未果

孫大千領先陳怡潔10％　吳子嘉：破除勸退傳言

「韓國瑜上廁所魅力所在」　陳學聖還原現場

洪秀柱台南競選總部成立

韓國瑜稱26歲初戀　網抓去年19歲初戀在高雄

挺韓被被罵「婊子認錢不認人」　黃韻涵提告

韓國瑜一月運勢　命理師：可能出現奇蹟

小女孩手繪卡片送總統　蔡英文不給媒體拍...「給我的話我自己看就好」

李來希押10桌薑母鴨賭韓國瑜當選

韓國瑜：長照財源「便當加滷蛋」比照健保

韓國瑜轟綠營操控90%媒體！小英：那他就不會當選市長

10南警成「國瑜隊長」圓盾貼身護

批綠控制90％媒體　韓國瑜：台灣民主價值發瘋了

更多熱門

相關新聞

蔣萬安宣布11/17成立競選總部！

蔣萬安宣布11/17成立競選總部！

距離2020大選不到百日，不只總統選戰受到關注，立委選情也相當激烈。國民黨立委蔣萬安2日一早前往選區的市場掃街，被問到競選總部成立是否會邀請國民黨總統參選人韓國瑜，他表示，成立當天已經發出邀請，希望可以吸納各方支持的力量，也期望若時間許可，所有貴賓和重量級人士可以一同為他加持。

黃國昌批國民黨：連在野都不及格

黃國昌批國民黨：連在野都不及格

韓國瑜挺柱用選票捍衛台南榮光

韓國瑜挺柱用選票捍衛台南榮光

妙天辦黨慶　郭台銘送花籃、韓國瑜站台

妙天辦黨慶　郭台銘送花籃、韓國瑜站台

李來希押10桌薑母鴨賭韓國瑜當選

李來希押10桌薑母鴨賭韓國瑜當選

關鍵字：

韓國瑜2020大選國民黨2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

「阿嬤妳怎麼沒感覺」童星長大變超正

7句話勸告「不要去台灣」　網友感動到哭

蔡阿嘎公開韓國瑜邀約信！萬人洗版…網：這高招

汪害怕倒路邊尖叫　有愛驚人轉變

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

即／國道1號「5車擦撞」 1死4傷

牛奶、豆漿喝多反而累！專家推治疲勞飲品

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

他「癌轉移塞滿肝」第四期！5致癌因子全中了

「網紅空姐偷吃攝影師」　綠帽夫有罪

今年國定假日休完了！2020有7連假放

《玩很大》元元：我們結婚了！

租客佔房子60年　房東過世討不回

韓國瑜造勢驚見超正女警　有人神到了

更多

最夯影音

更多
李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！
蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面