同台韓國瑜合體造勢　朱立倫：現在開始通通改當中華民國粉！

▲朱立倫、洪秀柱、韓國瑜合體造勢。（圖／翻攝自朱立倫臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

參選台南市第六選區立委的國民黨前主席洪秀柱2日於東區成立競選總部，促成國民黨總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫同台為她加油打氣。朱立倫也在現場向選民喊話，「不管你是柱粉，還是韓粉，我請所有的朋友從現在開始，通通改當『中華民國粉』。」

朱立倫2日透過臉書表示，這是他第三度到台南為洪秀柱打氣，也為韓國瑜加油，他在現場喊話，不管你是柱粉，還是韓粉，請所有的朋友從現在開始，通通改當「中華民國粉」。「從今天開始，不准再罵自己人；只要是中華民國粉，我們就支持！」

朱立倫強調，只有團結，才能勝選；只有擴大支持，海納百川，國民黨才有希望。吹起反攻的號角，大家一起加油！

另外，對於外界關注朱立倫是否出任韓國瑜競總主委一事，朱立倫2日表示，就是看韓國瑜最後怎麼樣讓全黨發揮最高的戰力，「我跟韓市長每一次見面都會討論，怎麼樣才能團結最大的力量讓我們勝選，而不是從個人、從單一方向做討論。」

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