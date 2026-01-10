　
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄警官疑酒容上班拒測！檢舉電話狂灌督察室　警局加重懲處

▲高雄市政府警察局少年隊一名偵查佐被圍毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府警察局少年隊一名偵查佐被圍毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局少年警察隊傳出一名洪姓警官「面帶酒容」上班疑雲，有知情人士向《ETtoday新聞雲》爆料，疑帶酒容返隊的洪姓警官，竟是少年隊負責警員風紀的督察業務承辦人，但當天不僅拒測，還以「口頭請假」為由規避檢查，與隊內明文規定明顯相牴觸，引發同仁極大不滿，質疑是否「雙標」。

少年隊1月7日再度傳出疑似酒容爭議。當日上午，洪姓警官與同仁共乘車輛前往同仁親屬告別式公祭，返隊時臉頰潮紅，被多名同事質疑飲酒，並立刻向督察室檢舉。督察人員接獲通報後火速抵達，欲進行酒測時，洪姓警官以「我已請假、未在執勤」為由拒絕配合。

少年隊長陳仁正表示，洪姓警官前一晚與義刑協勤人員聚餐吃薑母鴨，凌晨身體不適，7日早上已口頭請假並獲准，全程由同仁接送、未自行駕車。原本預計公祭後返家休息，但因「掛念公文」才會短暫返隊查看，沒想到因此惹出檢舉。他強調，在督察到場並發生拒測後，他已要求洪男返家休假。

然而知情人士指出，真正引爆內部反彈的是「規矩為何對不同人，而有所不同」。少年隊內部規定明確要求：請假不得口頭報備，必須完成書面或系統手續以及每天上午8點15分固定進行全員「酒容檢查」與酒測。但身為督察業務承辦人，專責查別人違紀的洪姓警官卻帶頭違反紀律。

當日未依規參加酒容檢查，反而在掃描指紋進入辦公室後，就被同仁發現臉紅、疑似帶酒味，高雄市警察局督察室在短時間內接連收到至少4通以上、不同來源的檢舉電話，內容均指向「疑似帶酒容上班」，督察室因此立即派員趕往少年隊，才會上演後續的拒測場面。

而根據督察室的調查，少年隊長陳仁正表示，洪姓警官在當天有口頭告知「參加公祭，所以上午請假三小時」。不過高雄市警察局督察室認定，洪姓警官疑似帶酒容進入辦公室且督察查處時拒絕酒測，已觸犯「「勤前有酒容酒味」規定，所以加重處分為1支小過。

01/08 全台詐欺最新數據

535 2 6904 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求
快訊／緬甸宣布「徹底夷平」KK園區！　635詐騙據點全數炸毀
經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！　慘剩車殼畫面曝
帶1物回台　女遭罰20萬！房子險被查封

民眾吃路邊百香果中毒送醫　真相曝光！衛生局：吃的是海檬果

色警進女同事房間偷生理褲　慘被判降2級改敘...再罰10萬

台中阿北騎車自摔送醫！出院沒錢搭車無人理　暖警出手護送

豬瘟期間帶「1盒豬肉乾」中國回台　女遭罰20萬！房子險被查封

中和女騎士右轉未注意！路口擊落YouBike　2人撞一堆到地受傷

律師幫警辯護！遭嗆「筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」　士檢澄清沒說過

尪劈腿人妻還生子！嗆：一毛都不給　1關鍵助元配逆轉獲賠120萬

中警結合民間捐「130防寒衣加白米」　陪弱勢獨老過冬

幫詐團「臥底辦案」淪車手！她醒了拒交百萬　慘被黑吃黑硬搶

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

TPBL高雄全家海神隊今（10）日在主場舉行例行賽事，賽前海神執行長李偉誠特別宣布，迎來一位「新秀」加盟，主角是在地企業呈祥保經，雙方將深化合作，不僅是只是商業贊助，還會化身並肩作戰的1號神隊友，協助球員規劃保障擔任後援。

