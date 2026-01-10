獨／高雄警官疑酒容上班拒測！檢舉電話狂灌督察室　警局加重懲處

▲高雄市政府警察局少年隊一名偵查佐被圍毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局少年警察隊傳出一名洪姓警官「面帶酒容」上班疑雲，有知情人士向《ETtoday新聞雲》爆料，疑帶酒容返隊的洪姓警官，竟是少年隊負責警員風紀的督察業務承辦人，但當天不僅拒測，還以「口頭請假」為由規避檢查，與隊內明文規定明顯相牴觸，引發同仁極大不滿，質疑是否「雙標」。

少年隊1月7日再度傳出疑似酒容爭議。當日上午，洪姓警官與同仁共乘車輛前往同仁親屬告別式公祭，返隊時臉頰潮紅，被多名同事質疑飲酒，並立刻向督察室檢舉。督察人員接獲通報後火速抵達，欲進行酒測時，洪姓警官以「我已請假、未在執勤」為由拒絕配合。

少年隊長陳仁正表示，洪姓警官前一晚與義刑協勤人員聚餐吃薑母鴨，凌晨身體不適，7日早上已口頭請假並獲准，全程由同仁接送、未自行駕車。原本預計公祭後返家休息，但因「掛念公文」才會短暫返隊查看，沒想到因此惹出檢舉。他強調，在督察到場並發生拒測後，他已要求洪男返家休假。

然而知情人士指出，真正引爆內部反彈的是「規矩為何對不同人，而有所不同」。少年隊內部規定明確要求：請假不得口頭報備，必須完成書面或系統手續以及每天上午8點15分固定進行全員「酒容檢查」與酒測。但身為督察業務承辦人，專責查別人違紀的洪姓警官卻帶頭違反紀律。

當日未依規參加酒容檢查，反而在掃描指紋進入辦公室後，就被同仁發現臉紅、疑似帶酒味，高雄市警察局督察室在短時間內接連收到至少4通以上、不同來源的檢舉電話，內容均指向「疑似帶酒容上班」，督察室因此立即派員趕往少年隊，才會上演後續的拒測場面。

而根據督察室的調查，少年隊長陳仁正表示，洪姓警官在當天有口頭告知「參加公祭，所以上午請假三小時」。不過高雄市警察局督察室認定，洪姓警官疑似帶酒容進入辦公室且督察查處時拒絕酒測，已觸犯「「勤前有酒容酒味」規定，所以加重處分為1支小過。