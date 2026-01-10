豬瘟期間帶「1盒豬肉乾」中國回台　女遭罰20萬！房子險被查封

▲林女知悉不動產遭查封，火速????款一次繳清20萬元罰款。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署持續強力執行非洲豬瘟裁罰案件，一石林姓義女子自小三通返國時，遭查獲攜帶豬肉乾一盒，當場遭裁罰新台幣20萬元，花蓮分署收案後，立即查封義務人名下所有之不動產以保全執行，林姓女子知悉財產被查封，火速在一週內將20萬元罰鍰繳清。

▲林女遭裁罰20萬罰款裁處書。

花蓮分署表示，這名林姓義務人戶籍在金門，常經由小三通往返金門及廈門，於去年9月30日自金門的水頭碼頭返台時，經海關及檢疫人員抽查發現，行李內有外帶一盒90克的大陸製豬肉乾未依規定申報檢疫，由農業部動植物防疫檢疫署高雄分署依法裁罰20萬元。

▲林女透過小三通攜帶入境的豬肉乾。

花蓮分署去年12月11日收案執行後，同月15日查封其名下位於留東市的不動產，林姓女子獲悉不動產遭查封，立即去電花蓮分署了解情況，經書記官詳細說明案情並勸諭繳納後，林姓女子立即一週內匯款20萬元將罰單一次繳清。

花蓮分署表示，自去年10月22日台灣發生首次非洲豬瘟案例以來，經過15天全國高強度的緊急防疫措施，現已恢復豬隻拍賣及屠宰運輸，確認非洲豬瘟清零。危機時刻國人應深切感受，爆發豬瘟的嚴重性，以及防疫工作一刻都無法鬆懈的重要性，而全面提升國人防檢疫意識也是防疫的重要一環，分署將持續優先、強力執行非洲豬瘟案件，提醒民眾勿以身試法，共同守護台灣豬，攜手重返非疫區。

