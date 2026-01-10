　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮市長盃扯鈴競賽登場　國手級雙人花式驚艷全場

▲▼花蓮市第三屆市長盃扯鈴競賽10日上午於東華附小熱鬧登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市第三屆市長盃扯鈴競賽10日上午於東華附小熱鬧登場，全縣近100名國中、國小選手報名參賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮市第三屆市長盃扯鈴競賽10日上午於東華附小熱鬧登場，全縣近100名國中、國小選手報名參賽。市長魏嘉彥特別到場為賽事揭開序幕，邀請衆多貴賓到場鼓勵加油，選手們也盡情揮灑技巧，享受比賽樂趣。

本屆賽事項目包含花式個人賽、競速賽及團體招式賽，活動邀請皆有十年以上扯鈴經驗的學長劉曜熙與張紘綸攜手帶來精彩的雙人花式扯鈴演出。兩人憑藉長期培養的默契與扎實技巧，展現層次豐富、節奏緊湊的雙人演出，高難度動作與流暢銜接令現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷。

▲▼花蓮市第三屆市長盃扯鈴競賽10日上午於東華附小熱鬧登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

其中，張紘綸曾於2025世界扯鈴大賽直立鈴項目獲得第8名，並於2022全國民俗體育競賽高中男生舞台賽榮獲特優；劉曜熙則在國際賽事表現亮眼，包含2025世界扯鈴大賽直立鈴第2名、2025日本大阪國際扯鈴競賽男子個人舞台賽第2名，以及2025日本靜岡扯鈴大賽男子技術賽組第3名，展現花蓮子弟在民俗技藝領域的堅強實力。

▲▼花蓮市第三屆市長盃扯鈴競賽10日上午於東華附小熱鬧登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼國手級選手張紘綸（右）、劉曜熙（左）表演雙人花式技巧驚艶全場。

比賽會場陸續進行單鈴賽、直立鈴賽、雙鈴賽等項目，競速賽部分則有繞腳、拋鈴跳繩、雙人迴旋互拋等多元關卡，國小組與國中組選手卯足全力、大展身手，讓講究精準與美感的扯鈴賽事更添緊張刺激氛圍，現場觀眾時而屏息凝神、時而歡呼喝采，深深為扯鈴魅力所吸引。

▲▼花蓮市第三屆市長盃扯鈴競賽10日上午於東華附小熱鬧登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥感性的和在座家長及選手們分享，小時候曾在母親的陪伴下，學習過扯鈴，對這項運動感觸甚深，感謝許多家長願意陪同孩子們接觸這項運動，市公所未來也會持續支持與推展，希望這次透過賽事的舉辦，讓更多民眾認識扯鈴這項歷史悠久的民俗技藝，並將其發揚傳承。

魏嘉賢議員提到，近年來扯鈴在國際間日益受到重視，已成為兼具運動與藝術表演的民俗技藝，台灣選手在各項國際賽事中表現亮眼，花蓮也在各校持續努力培育新秀下，累積豐碩成果。期盼透過市長盃競賽，讓更多孩子接觸並喜愛扯鈴，讓這項珍貴的民俗文化得以永續傳承。

▲▼花蓮市第三屆市長盃扯鈴競賽10日上午於東華附小熱鬧登場。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉彥表示，小時候也曾潛心學習，並來一段即興表演。

魏嘉彥也指出，花蓮是一座熱愛運動的城市，當天同時舉辦了市長盃慢速壘球錦標賽，展現多元運動發展的活力。市公所未來將持續支持各項體育與單項運動賽事，並透過賽事與活動凝聚市民向心力，邀請大家一起愛運動、愛花蓮。

參與貴賓包括花蓮縣議員魏嘉賢、花蓮縣政府北區服務中心副主任張治華、立法委員傅崐萁辦公室主任陳仲敏、東華附小校長張慧娟、花蓮縣體育秘書長曾煥堯、化仁國小校長邱忠信、瑞穗國小校長林嘉鎮以及富世國小校長鄭嘉毅都到場勉勵選手。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求
快訊／緬甸宣布「徹底夷平」KK園區！　635詐騙據點全數炸毀
經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！　慘剩車殼畫面曝
帶1物回台　女遭罰20萬！房子險被查封

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

災後3個月關注漸退場！芥菜種會光復新春圍爐　席設50桌送祝福

慈濟基隆區歲末祝福感恩會　邱佩琳祈願：凝聚善念迎新年

與產業共構未來！謝國樑主持基隆第4次對談　擘劃發展新藍圖

花蓮市長盃扯鈴競賽登場　國手級雙人花式驚艷全場

謝國樑親臨培力工會領袖　強化法規與協商雙核心能力

去年打詐破2903案、攔下1.9億　屏東警防詐防暴行動啟動

泡湯追雪有撇步！　醫提醒低溫活動對身體是考驗

國際扶輪社贈花蓮特種搜救中型巴士　價值341萬

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊：審慎評估不是髮夾彎

桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

災後3個月關注漸退場！芥菜種會光復新春圍爐　席設50桌送祝福

慈濟基隆區歲末祝福感恩會　邱佩琳祈願：凝聚善念迎新年

與產業共構未來！謝國樑主持基隆第4次對談　擘劃發展新藍圖

花蓮市長盃扯鈴競賽登場　國手級雙人花式驚艷全場

謝國樑親臨培力工會領袖　強化法規與協商雙核心能力

去年打詐破2903案、攔下1.9億　屏東警防詐防暴行動啟動

泡湯追雪有撇步！　醫提醒低溫活動對身體是考驗

國際扶輪社贈花蓮特種搜救中型巴士　價值341萬

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊：審慎評估不是髮夾彎

桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

詹皇致命失誤里程碑變「里程悲」！唐西奇犯滿氣炸、湖人13勝狂紀錄遭中斷

2025經濟成績單曝光！謝金河指台灣1數據「贏其他亞洲國家」

川普大轉彎！撤回「中國無人機封殺令」　官員曝：為了川習會

金唱片紅毯／ALLDAY PROJECT霸氣登場　主持人告白：老公是你們粉絲

大陸「鼻病毒」爆發！醫示警：C型易誘發氣喘過敏　2類人風險高

陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」

《九重紫》男星遭爆「出軌2男金主」換資源！　粉絲怒列7宗罪公審

日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求

金唱片紅毯／CORTIS打頭陣現身！突親切撂中文　紅毯跑錯路全場笑了

技師年薪380萬元「招不到人」！　福特CEO：國家陷入困境

【被女兒套路】謊稱牛奶滿出來...爸怎麼喝都喝不到XD

地方熱門新聞

台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊審慎評估不是髮夾彎

桃園138輛廚餘清運車完成定位追蹤

桃園敏盛140位績優志工獲表揚

弱勢生活補助金今年加碼發放

桃園市福德正神關懷協會　捐贈萬斤白米

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

綠能工廠堆滿木屑竄火煙

連年送愛心　國際扶輪社贈花蓮特搜中型巴士

啟賦幼兒成長配方2批號預防性下架南市查核11通路、163罐已撤

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

更多熱門

相關新聞

逐光肆舞登場！台南舞蹈藝才班聯合展1/9、1/10文化中心接力演出

逐光肆舞登場！台南舞蹈藝才班聯合展1/9、1/10文化中心接力演出

「逐光肆舞」台南市114學年度舞蹈藝才班聯合展，將於2026年1月9日、10日晚上7時30分在台南文化中心演藝廳登場，由永仁高中國中部、中山國中、永康復興國小及進學國小4校舞蹈班接力演出，共帶來24齣風格多元的舞碼。

明華園巡演到新城　《薛丁山傳奇》全鄉叫好

明華園巡演到新城　《薛丁山傳奇》全鄉叫好

今晚來看戲吧！14天免費好戲2地輪番登場

今晚來看戲吧！14天免費好戲2地輪番登場

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

「皮蛋加布丁」驚為天人好吃！200萬人傻眼

「皮蛋加布丁」驚為天人好吃！200萬人傻眼

關鍵字：

太扯了市長盃扯鈴競賽國手級雙人花式演出驚艷

讀者迴響

熱門新聞

愛愛完「不認郭書瑤是女友」還消失

拍片喊會看外流挨批！團隊坐著道歉：沒惡意

遭15男撕光衣服！25歲女淪哈瑪斯性奴

快訊／《飛魚高校生》管麟認愛同時宣布求婚

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

最容易「姐弟戀」的三大星座！

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

更多

最夯影音

更多
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面