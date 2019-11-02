【戰台南】賴清德回防　啟動輔選列車「同框」蔡英文

▲蔡英文、賴清德2日可望合體。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德輔選列車終於開跑，自1日首場北台灣輔選現給「港湖女神」高嘉瑜後，2日戰場轉往家鄉台南。當日一早替子弟兵立委林俊憲站台，將「同框」總統蔡英文。不只要替小英守住連任寶座，同時也要回防綠營鐵票倉，拉抬台南的立委選情。

賴清德初選後沉澱許久，1日起一連三日密集替綠營立委參選人站台，賴神的輔選列車全面啟動。2日一早，賴清德將回到家鄉台南，上午10點預計合體總統蔡英文，替子弟兵林俊憲輔選；下午2點鐘參加青年座談後，隨即趕往高雄，接連替趙天麟以及劉世芳掃街輔選。

被視為民進黨「最強組合」蔡英文、賴清德，終於2日要在台南中西區立委林俊憲競選總部成立大會上「同框合體」，這是兩人自初選後首度同台，團結氛圍愈趨濃厚。賴清德1日受訪時證實，明天確實很有機會與小英合體；蔡英文則強調，現在需要凝結全黨最大團結力量。

林俊憲將在11月2日上午9時，舉行他與總統蔡英文的聯合競選總部成立大會，蔡英文預計10時00分抵達會場，停留30分鐘；此外，林俊憲也邀請了賴清德出席，他則預計在9時30分抵達，這意味兩人將「同框合體」。

在雙方行程敲定後，掀起民進黨基層的士氣，這已經是兩人自初選後，首度一起公開亮相，「蔡賴」團結的氛圍越來越濃厚。林俊憲受訪時表示，這是他跟小英總統的聯合競選總部，總統會親自來主持開幕，自己的選區承接賴清德之前立委時期的選區，當然也希望對方來輔選。他說，「蔡賴都會到，不管什麼形式，他們都會到場，民進黨就是團結，對支持者士氣、心情都是大大鼓舞，就候選人來講，最強的人來幫我們助選，賴清德蔡英文實現民進黨團結一致，對我們未來打選戰非常重要。」

賴清德這次合體蔡英文，「最強組合」不僅要守住總統連任寶座，同時以得回防綠營鐵票倉，拉抬立委選情。回首台南市20多年前執政權從國民黨易手民進黨後，執政權牢牢握在綠營手中；立委方面，2008年初第7屆立委選舉，國民黨的王昱婷及高思博兩人敗給民進黨的陳亭妃、賴清德後，11年來，台南連3屆區域立委都沒國民黨的份。

2020總統、立委大選，國民黨派出洪秀柱挑戰王定宇，把希望寄在韓流威力及話題性，企圖敲開綠營鐵板塊。不過，從九合一剛選完韓國瑜的強勢威力，到如今因為市政壓力、政見跳票，以及失言爭議不斷的情勢下，韓國瑜選情不如以往，也讓綠營在台南的立委選情更趨穩固。

賴清德這次可望在台南與蔡英文合體，「最強組合」強力回防綠營鐵票倉，不僅要固穩總統連任寶座，也要再拉抬立委選情，全力守住綠營鐵票倉。

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