抗議失控！男帶瓦斯桶衝電視台...喊「本來要炸總統府」下場曝

▲陳姓男子攜瓦斯桶衝三立電視台嗆「本來要炸總統府」遭士檢起訴 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名陳姓男子因不滿特定政黨，攜瓦斯桶、打火機與煙火衝到內湖某電視台抗議，並嗆聲「本來要炸總統府」，甚至坐在瓦斯桶上點火製造恐慌。警方到場制伏並查扣相關物品。士林地檢署偵結，依恐嚇公眾及預備放火等罪嫌起訴，並請求沒收犯罪工具。

起訴指出，陳男明知三立電視台辦公大樓為現供人員辦公之場所，仍基於恐嚇公眾及預備放火燒燬現有人所在建築物之犯意，於去年10月29日下午2時29分，駕車前往電視台，攜帶瓦斯桶1桶、打火機1支、煙火1支，以及抗議看板與布條到場抗議。

陳男到場後向電視台人員表示要找董事長，隨即刺破瓦斯桶封膜，並恫稱「本來要炸總統府可不可以」等語，隨後在電視台前方廣場附連建物處點燃煙火，並將煙火插立於瓦斯桶與抗議布條旁。

然而，陳男甚至坐在瓦斯桶上點燃煙火，與到場警消對峙，周邊尚有草地與停放車輛等可燃物，情勢一度相當危險，足以引發爆炸或火災，已對公共安全造成危害。

警方獲報後於當日下午2時39分趕抵現場，當場制伏陳男並將煙火熄滅，並查扣已拆封的瓦斯桶、打火機及已點燃的煙火等物，相關行動過程亦由員警密錄器錄影存證。

檢方調查發現，陳男坦承事前曾前往瓦斯行購買瓦斯桶，並因不滿特定政黨、欲表達政治訴求，才攜帶布條、看板與瓦斯桶前往抗議。電視台保全人員亦證述，陳男現場出言恫嚇、刺破瓦斯桶封膜並點燃煙火，在場人員普遍感到害怕。

檢方認定，陳男行為已觸犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪，以及同法第173條第4項、第1項預備放火燒燬現有人所在建築物罪嫌，且其以一行為同時觸犯數罪名，屬想像競合犯，應從一重之恐嚇公眾罪處斷。