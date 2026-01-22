　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抗議失控！男帶瓦斯桶衝電視台...喊「本來要炸總統府」下場曝

▲▼ 士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲陳姓男子攜瓦斯桶衝三立電視台嗆「本來要炸總統府」遭士檢起訴 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名陳姓男子因不滿特定政黨，攜瓦斯桶、打火機與煙火衝到內湖某電視台抗議，並嗆聲「本來要炸總統府」，甚至坐在瓦斯桶上點火製造恐慌。警方到場制伏並查扣相關物品。士林地檢署偵結，依恐嚇公眾及預備放火等罪嫌起訴，並請求沒收犯罪工具。

起訴指出，陳男明知三立電視台辦公大樓為現供人員辦公之場所，仍基於恐嚇公眾及預備放火燒燬現有人所在建築物之犯意，於去年10月29日下午2時29分，駕車前往電視台，攜帶瓦斯桶1桶、打火機1支、煙火1支，以及抗議看板與布條到場抗議。

陳男到場後向電視台人員表示要找董事長，隨即刺破瓦斯桶封膜，並恫稱「本來要炸總統府可不可以」等語，隨後在電視台前方廣場附連建物處點燃煙火，並將煙火插立於瓦斯桶與抗議布條旁。

然而，陳男甚至坐在瓦斯桶上點燃煙火，與到場警消對峙，周邊尚有草地與停放車輛等可燃物，情勢一度相當危險，足以引發爆炸或火災，已對公共安全造成危害。

警方獲報後於當日下午2時39分趕抵現場，當場制伏陳男並將煙火熄滅，並查扣已拆封的瓦斯桶、打火機及已點燃的煙火等物，相關行動過程亦由員警密錄器錄影存證。

檢方調查發現，陳男坦承事前曾前往瓦斯行購買瓦斯桶，並因不滿特定政黨、欲表達政治訴求，才攜帶布條、看板與瓦斯桶前往抗議。電視台保全人員亦證述，陳男現場出言恫嚇、刺破瓦斯桶封膜並點燃煙火，在場人員普遍感到害怕。

檢方認定，陳男行為已觸犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪，以及同法第173條第4項、第1項預備放火燒燬現有人所在建築物罪嫌，且其以一行為同時觸犯數罪名，屬想像競合犯，應從一重之恐嚇公眾罪處斷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳世達晚間發布重訊！
乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查都正常　一切片…醫頭皮發麻了
耶嫩閃婚二伯員工！　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢
勇消詹能傑殉職！Threads驚現冒名詹母貼文
新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線
快訊／國道一號「火燒車」　車輛回堵2公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剴剴戰士轟社工應重判　女牙醫作證保母誤導「一次斷3牙」原因

勇消詹能傑殉職！竟有人「冒名詹母」發文炒流量　家屬悲痛籲檢舉

快訊／新竹國道一號「貨車突起火」全面燃燒　車輛回堵2公里

6度偷拍女友國中女兒！法官令「回去住一起」...北院裁定理由曝

抗議失控！男帶瓦斯桶衝電視台...喊「本來要炸總統府」下場曝

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

快訊／五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶停電　消防急拉水線

蘆洲弒親案死因出爐　逆子開山刀狂砍父母「69刀」大量失血

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

老婆閨蜜醉倒沙發竟襲胸狂摸　她突「雙腿抖動」嚇退淫邪之手

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

剴剴戰士轟社工應重判　女牙醫作證保母誤導「一次斷3牙」原因

勇消詹能傑殉職！竟有人「冒名詹母」發文炒流量　家屬悲痛籲檢舉

快訊／新竹國道一號「貨車突起火」全面燃燒　車輛回堵2公里

6度偷拍女友國中女兒！法官令「回去住一起」...北院裁定理由曝

抗議失控！男帶瓦斯桶衝電視台...喊「本來要炸總統府」下場曝

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

快訊／五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶停電　消防急拉水線

蘆洲弒親案死因出爐　逆子開山刀狂砍父母「69刀」大量失血

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

老婆閨蜜醉倒沙發竟襲胸狂摸　她突「雙腿抖動」嚇退淫邪之手

張鈞甯睡車上搞自閉！阮經天借空屋「怕妳太幸福」　曝許光漢片場藏神秘小本本

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

柯震東34歲還在演「高中生打手槍」！王淨看完0反應　他自豪醫美強：絕不退讓

支持更保各分會的推手　更保橋頭分會外聘督導聯繫會議交流更深層

周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

佳世達重訊：「砸32億元」入股東科！　取得35%股權

剴剴戰士轟社工應重判　女牙醫作證保母誤導「一次斷3牙」原因

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

世博台灣Tech World館元宵節在嘉義登場　三大劇場都將展出

勇消詹能傑殉職！竟有人「冒名詹母」發文炒流量　家屬悲痛籲檢舉

【淚崩了】外傭獨自來台打拚...超暖雇主準備紅包為她慶生

社會熱門新聞

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

台中壯男揍護理師　院方怒：絕不寬貸

五口命案李惠雯全認罪！

詹能傑困火場！義消跪地急喊：他沒呼吸了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

即／五口命案首度開庭　李惠雯穿囚服現身

台南9萬坪地遭傾倒營建廢棄物　檢起訴102人27家公司

拒認當人頭戶　高雄男敗在「餘額」

五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶大停電

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面