好想贏韓國？蘇貞昌：又贏了！台經濟成長率「連續兩季亞洲四小龍第一」





▲台灣經濟成長率持續名列亞洲四小龍之一。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

好想贏韓國？行政院長蘇貞昌2日又來報喜了。他透過臉書大玩網路梗，與國人分享好消息，「台灣的經濟成長率，已經連續兩季名列亞洲四小龍第一！」

蘇貞昌表示，「根據本週行政院主計總處公布的最新數據，台灣第三季經濟成長率來到2.91％，不只能贏韓國，連香港、新加坡都比下去！」

蘇貞昌強調，國際經貿情勢迅速改變，蔡政府也早有應變。從台商回流破六千億、創造整整六萬個工作機會就能看出，政府和大家一起打拚，強化產業轉型、改善投資環境，讓台商、外商都願意投資、本土產業更新更好，成績才會這樣好。

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