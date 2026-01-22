精舍殺人美女護法獲釋飛奔上車　「上師」王薀求交保300萬還沒准

記者黃哲民／台北報導

佛學作家王薀（本名王江鎮）成立的宗教團體，2024年發生以「研討」為名、集體批鬥1位蔡姓女信徒導致傷重不治事件，王薀與藝人李威夫妻等信徒共13人被起訴涉犯傷害致死等罪嫌，其中被稱為「讀書會師姐」的3名關鍵女信徒，經羈押近1年，台北地院合議庭准許3人交保，均限制住居與限制出境、出海，須接受科技監控防逃，但在押的王薀願提出300萬元求交保，合議庭未准許。

▲北市精舍命案被告、主嫌王薀（本名王江鎮）3名女護法信徒之一的幹子昀，22日交保50萬元獲釋，飛奔坐進親友車上離開台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

3名關鍵女信徒分別為梁碧茵、幹子昀（幹做姓氏時讀音同韓）與游秀鈴，梁碧茵昨（21日）已辦妥交保手續獲釋，幹子昀今下午也由親人繳齊保證金，安裝防逃的科控設備後離開法院時，飛奔上車，不回應記者發問「交保心情如何」、「還是不認罪嗎」等題。

▲北市精舍命案被告、主嫌王薀（本名王江鎮）3名女護法信徒之一的幹子昀，22日交保50萬元獲釋，飛奔坐進親友車上離開。（圖／記者黃哲民攝）

游秀鈴尚未籌到保證金，若下月（2月）5日下午6點前沒完成辦保，隔天（6日）起延長羈押2個月。至於頻求交保的王薀，日前出庭表示願提出300萬元供擔保、配合附加任何防逃條件，辯護律師舉例涉及225億元洗錢案被求刑10年的嘉義縣議員蔡政宜，起訴後交保3000萬元，「為何王江鎮不行？」合議庭沒鬆口，蔡女家屬也當庭哭求續押。

合議庭昨（21日）裁定梁碧茵交保70萬元，游秀鈴交保50萬元，今裁定幹子昀交保50萬元，主要理由為全案雖尚有鑑定人、證人待詰問，不過相關重要證人均已到庭證述，3人涉案情節仍有羈押事由，但無羈押必要，且3人第4次延長羈押即將期滿。

法官認為，交保金額可形成一定程度心理壓力與拘束力，但本案涉犯法定最輕7年以上徒刑重罪，仍須防逃確保後續審理及執行程序順利進行，因此附加3女限制住居、限制出境出海並佩戴電子手環8個月，每天須以配發的個案手機在限制住居處門牌前，自拍容貌上傳科控中心報到，早晚各1次。

▲王薀（王江鎮）求交保願提出300萬元擔保金，合議庭尚未准許。（圖／記者黃哲民攝）

此外，3女交保後不得對被害人直系血親、三親等內旁系血親、二親等內姻親、家長、家屬的身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤等行為，如違反交保附加條件，或無故不出庭，可再執行羈押，本件交保裁定得抗告。

本案發生於2024年7月23日，50多歲蔡姓女信徒因記帳出錯造成王薀損失數百萬元，深夜10點多被叫到精舍附近1處信徒聚會、議事的草堂，遭10多人以「研討」為名集體批鬥，不停起身 、下跪，外加遭拖拉、踹踢與辱罵，受虐3個多小時昏迷，隔天（24日）凌晨被推回居住的精舍不治。

警方獲報稱蔡女不明原因死亡，驚見蔡女遺體滿布瘀傷，報請檢方指揮偵辦，查出駭人實情，檢方起訴13人，包括當時在場的王蕰、幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，以及李威（本名李翊瑋）與妻子簡瑀家、李淵源、姜芃妤、吳慧珠、吳傍丹、呂莉芳、黃文琪、李宸宇等信眾。

幹子昀3名讀書會師姐追隨王薀各10多年到將近30年，在團體內專責傳達「上師」王薀的指令、反映信徒意見，因此也被視為「護法」，3女得知蔡女死亡，隨即與同案被告成立群組聯繫串供、刪除對話紀錄滅證，去年（2025年）2月6日於偵查中被羈押禁見，隔月（3月）6日起訴移審續押。