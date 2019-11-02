韓國瑜轟「綠營操控90%媒體」！蔡英文笑回：如果這樣他就不會當選高雄市長

▲總統蔡英文笑稱，若民進黨能操控媒體，韓國瑜就不會選上高雄市長了 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達、吳奕靖、戴若涵／台南報導

2020總統大選倒數3個月！總統蔡英文為競選連任使出渾身解數，可說是台灣各地跑透透，2日上午她赴台南為民進黨立委林俊憲站台，這也是她自民進黨總統初選以來，首次與前行政院長賴清德同台。

高雄市長韓國瑜1日於桃園團結晚會上怒轟「民進黨控制90%媒體」，稱所有的媒體壓倒性的不監督執政黨，只監督反對黨，「我們台灣民主價值是發瘋了嗎？」

▲韓國瑜1日稱90%媒體遭民進黨操控。（圖／記者羅婉庭攝）

對此，蔡英文會後接受聯訪時反問媒「你們有被民進黨操控嗎？」並笑稱，「我們如果有能力操縱媒體，韓市長去年就不會當選高雄市長了」。同時，她也呼籲韓國瑜，「不要因為民調不利就酸民調，不要因為媒體監督就酸媒體，也不要因為民進黨團結就酸民進黨」。

▲ 蔡英文、賴清德初選後首度同台 。（圖／記者洪正達攝）

我沒有遲到，是時間遲到了！

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