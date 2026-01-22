　
大陸 大陸焦點 特派現場

「台灣革命共產黨」成立　梁文傑：太認真「中共容不下」

▲▼「台灣革命共產黨」宣布成立。（圖／翻攝「火花-台灣革命共產主義」臉書粉專）

▲「台灣革命共產黨」宣布成立。（圖／翻攝「火花-台灣革命共產主義」臉書粉專）

記者蔡紹堅／台北報導

「台灣革命共產黨」近日宣告成立，並宣稱要「推翻中華民國的統治階級」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，該組織屬於追隨托洛斯基理念的「托派」，是中共眼中的眼中釘，不太可能成為中共的在地協力者，且大法官釋憲後，台灣是可以主張共產主義的，「但主張共產主義太認真，你在中共的眼裡是容不下的。」

梁文傑22日在例行記者會上被問及此事，他提到，自己查詢後發現，「台灣革命共產黨」是屬於「托派」組織，也就是托洛斯基（Trotskyism）革命理念的追隨者，可能現在年輕人不太知道，「托派」是被中共長期整肅和抓捕過的，在1952年時，一次抓了幾千人。

梁文傑指出，「托派」對馬克思主義的原初理念和人道主義的理想是比較堅持的，甚至堅持到有點天真，「就是因為太堅持了，所以在中共黨史上一直被視為眼中釘，到現在還是這樣。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑說，在他看來，這個組織比較不太可能成為中共的在地協力者，「會成為在地協力者的，沒有一個例外都是為了利益，沒有因為理念的。」

另外，梁文傑也問過內政部，「台灣革命共產黨」沒有向內政部申請成立政黨，因為這個組織基本上是一個要推翻所有統治者和整個資本主義制度的一個組織，不會去內政部申請成立政黨。

梁文傑認為，「他們根本不承認現有的資本主義制度，所以到目前為止，我覺得可以把它視為一個思想性的社團，甚至讀書會，只要沒從事什麼違法行為，當然可以繼續存在。」

梁文傑還說，大法官釋字64號解釋之後，台灣的政黨是可以主張共產主義的，這個是沒有問題的，「但主張共產主義太認真，你在中共的眼裡是容不下的。」

據了解，梁文傑學生時期也曾受左派思潮吸引，讀建中時就開始研讀當時屬禁書的左派書籍，上台大後更加入左派社團「國際社」，並曾自稱將馬克思的經典《資本論》三卷唸了三遍。

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

國際組織革命共產國際（RCI）提倡民主集中制，在台灣的成員有經營著社群平台《火花》。最近，該組織對外宣布成立「台灣革命共產黨」，公開喊出要推翻中華民國統治階級的政治主張。貼文詳細描述創黨過程、理念與未來方向，強調這是解嚴後首個以革命共產主義為綱領的政黨。

陳玉珍自認福建人　梁文傑：無所謂

陸抗議台美關稅協議　陸委會：中共無權干涉

陸委會引禪宗名言　勸中共放下「九二執念」

陸委會擬反制陸官媒洩沈伯洋資安　國台辦回應

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

