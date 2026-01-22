　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲曾姓學長潑酒精點火釀永久傷害。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市19歲曾姓男子與同校學弟聚會飲酒時，竟因酒後嬉鬧，拿起消毒酒精潑灑對方身體，甚至將酒精倒進衣領與褲頭縫隙，再以打火機點燃，導致學弟全身多處嚴重燒燙傷，皮膚功能永久喪失。士林地院審理後依傷害致重傷罪，判處有期徒刑4年6月，全案仍可上訴。

判決指出，2024年9月21日清晨6時40分許，曾男與張姓學弟等人到北市某KTV唱歌飲酒。眾人離開包廂後，張男因酒醉倒地，曾男竟打開店內酒精消毒液瓶蓋，先朝張男下半身正面潑灑酒精；待張男被同行友人扶起後，曾男又繞到其背後，先朝左肩潑灑酒精，再拉開上衣衣領，從後頸與衣領間隙倒入酒精，接著拉開短褲褲頭，將酒精倒入衣物縫隙。

隨後，曾男拿出先前在KTV內拾得的打火機，接近張男上背部點燃，張男衣物瞬間起火燃燒。張男因此造成後頸、軀幹、左上肢及雙下肢等部位二至三度燒傷，燒傷面積合計約占全身體表39%，緊急送醫後接受清創、植皮等手術治療。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲全身39%燒傷汗腺永久喪失 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

曾男在庭上坦承潑灑酒精並點燃，造成張男起火受傷，但否認構成傷害致重傷罪，辯稱只是酒後嬉鬧、惡作劇，沒有傷害對方的意思，自認僅屬過失；辯護人也主張張男事後仍可正常生活、甚至從事高強度運動，傷勢未達重傷標準。

不過，法官勘驗案發現場監視器畫面後認為，曾男並非如其所辯「腳步不穩意外引燃」，畫面顯示他在潑灑酒精後短暫走離，將酒精噴瓶放置一旁，再從褲子後方口袋取出打火機，繞至張男身後停步後近距離點燃。

法官指出，以一般生活經驗皆可預見在人體多處潑灑酒精等易燃液體再引燃，極可能引發火勢造成燒傷，曾男主觀上至少對「造成普通傷害（燒傷）」具有不確定故意；而本案行為客觀上亦可預見可能造成大面積燃燒與重大不治或難治的重傷結果，因此仍須對重傷結果負責，成立傷害致重傷罪。

然而，台大醫院整形外科醫師到庭作證說，三度與深二度燒傷會造成皮膚保護、排汗、調節體溫與感覺等功能永久喪失；依門診病歷與治療狀況，張男植皮面積約8.5%，另有約5%深二度傷口無法自行癒合，合計至少約13.5%皮膚功能確定或嚴重喪失，依目前或未來醫療技術「理論上不可能復原」，並會留下大面積肥厚性疤痕。

法官認，曾男與張男為學長、學弟關係，彼此無嫌隙，當天係聚會唱歌飲酒後的嬉鬧行為，曾男卻以潑灑酒精並點火方式作弄他人，導致張男重度燒傷，對其身體與精神造成重大損害，應予嚴厲非難。

合議庭指出，曾男犯後仍否認犯行、主張僅為過失，悔意不足；雖曾於2024年9月21日至114年1月8日間賠償醫療費、壓力衣費用及慰問金共26萬4,080元，但未與被害人和解、亦未獲諒解，綜合其無前科、仍在就學、以打工維生等情狀，判處有期徒刑4年6月。

至於沒收部分，法院指出，曾男犯案所用酒精消毒液為KTV所有，打火機則為拾得且已丟棄，兩者均未扣案，也非被告所有，不符沒收要件，未宣告沒收。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳世達晚間發布重訊！
乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查都正常　一切片…醫頭皮發麻了
耶嫩閃婚二伯員工！　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢
勇消詹能傑殉職！Threads驚現冒名詹母貼文
新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線
快訊／國道一號「火燒車」　車輛回堵2公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剴剴戰士轟社工應重判　女牙醫作證保母誤導「一次斷3牙」原因

勇消詹能傑殉職！竟有人「冒名詹母」發文炒流量　家屬悲痛籲檢舉

快訊／新竹國道一號「貨車突起火」全面燃燒　車輛回堵2公里

6度偷拍女友國中女兒！法官令「回去住一起」...北院裁定理由曝

抗議失控！男帶瓦斯桶衝電視台...喊「本來要炸總統府」下場曝

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

快訊／五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶停電　消防急拉水線

蘆洲弒親案死因出爐　逆子開山刀狂砍父母「69刀」大量失血

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

老婆閨蜜醉倒沙發竟襲胸狂摸　她突「雙腿抖動」嚇退淫邪之手

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

剴剴戰士轟社工應重判　女牙醫作證保母誤導「一次斷3牙」原因

勇消詹能傑殉職！竟有人「冒名詹母」發文炒流量　家屬悲痛籲檢舉

快訊／新竹國道一號「貨車突起火」全面燃燒　車輛回堵2公里

6度偷拍女友國中女兒！法官令「回去住一起」...北院裁定理由曝

抗議失控！男帶瓦斯桶衝電視台...喊「本來要炸總統府」下場曝

KTV門口惡搞狂灑酒精！學弟燒成「人形火把」...19歲學長慘了

快訊／五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶停電　消防急拉水線

蘆洲弒親案死因出爐　逆子開山刀狂砍父母「69刀」大量失血

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

老婆閨蜜醉倒沙發竟襲胸狂摸　她突「雙腿抖動」嚇退淫邪之手

張鈞甯睡車上搞自閉！阮經天借空屋「怕妳太幸福」　曝許光漢片場藏神秘小本本

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

柯震東34歲還在演「高中生打手槍」！王淨看完0反應　他自豪醫美強：絕不退讓

支持更保各分會的推手　更保橋頭分會外聘督導聯繫會議交流更深層

周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

佳世達重訊：「砸32億元」入股東科！　取得35%股權

剴剴戰士轟社工應重判　女牙醫作證保母誤導「一次斷3牙」原因

今日焦點新聞！勇消捨命救人火場衣服堆山　國民年金給付調到5000元

世博台灣Tech World館元宵節在嘉義登場　三大劇場都將展出

勇消詹能傑殉職！竟有人「冒名詹母」發文炒流量　家屬悲痛籲檢舉

【練習畫面曝光】霍諾德雨天試爬台北101　超強毅力驚豔全網

社會熱門新聞

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

台中壯男揍護理師　院方怒：絕不寬貸

五口命案李惠雯全認罪！

詹能傑困火場！義消跪地急喊：他沒呼吸了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

即／五口命案首度開庭　李惠雯穿囚服現身

台南9萬坪地遭傾倒營建廢棄物　檢起訴102人27家公司

拒認當人頭戶　高雄男敗在「餘額」

五股電桿爆炸！「鳥巢」起火釀1179戶大停電

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面