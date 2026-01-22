　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲弒親案死因出爐　逆子開山刀狂砍父母「69刀」大量失血

記者陳以昇、許力方／新北報導

新北市蘆洲逆子弒親命案，無業的36歲嫌犯廖聰賢自稱從小遭父母打罵，只拿5000元零用錢，憤而持刀砍死父母，初步勘驗發現，他宛如「剁豬肉」般狂砍37刀，但檢警22日完成相驗解剖，確認廖姓夫妻死因皆為出血性休克，許母全身43處刀傷，廖父26處，共計造成69處刀傷。

家屬低調到場　檢方未借提嫌犯

檢警22日會同法醫前往板橋殯儀館進行解剖，死者親屬包括廖男表妹、許女胞妹等人到場，神情哀戚，婉拒媒體採訪。檢察官並未借提廖聰賢到場，相關案情將待完整解剖報告彙整後，再進一步釐清。

▲蘆洲逆子遭移送新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 蘆洲逆子廖聰賢手刃雙親，移送新北地檢署。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲蘆洲逆子廖聰賢手刃雙親。（圖／記者陳以昇翻攝）

父母遭砍69刀　死因確認

檢警指出，解剖結果顯示，許姓母親身中43刀、廖姓父親26刀，兩人均因大量失血致死。由於家屬對相驗結果無異議，後續程序已依法完成。

嫌犯落網態度冷靜　動機仍待釐清

警方調查，廖聰賢案發後一度逃逸，約45小時後在新莊落網，應訊時態度冷靜，初步供稱，從小就被爸媽打罵到大，長期管教嚴格，早就忍無可忍，因此預謀買了一把開山刀放在家裡，案發當天他不滿母親長期只給一個月5000元零用錢，向母親抱怨要錢未果，爆發激烈口角後才動手殺人。

01/20 全台詐欺最新數據

