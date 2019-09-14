天下民調吊車尾！韓國瑜硬扯前朝　菊辦怒批：欺騙大眾無法接受

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

根據天下雜誌所做民調，身兼國民黨總統候選人的高雄市長韓國瑜施政滿意度慘吊車尾，全台最後一名。韓國瑜似乎無法接受民調結果，稱該民調是用2018年的資料、硬扯前朝，不過，卻被天下雜誌聲明狠打臉，「調查完全以今年7月18日至8月22日民調為準」。陳菊辦公室14日回應，怒批韓國瑜持續欺騙大眾令人無法接受。

根據《天下雜誌》2019年縣市首長施政滿意度調查，國民黨新任縣市長的整體排名成績多不理想，前十名滿意度排名中，民進黨執政縣市即佔5位。新聞聲量高的明星級縣市首長，治理能力不受肯定，有意參選總統的北、高市長柯文哲和韓國瑜，滿意度在22個縣市首長中，分居第20名（倒數第3）和22（倒數第1）名。

面對天下雜誌民調結果，韓國瑜似乎無法認同，硬扯該調查是2018年資料。天下雜誌隨後發出聲明狠打臉，「影響縣市長個人排名的『縣市長施政滿意度』調查，完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。」

雖然天下雜誌已經發出聲明，強調該份民調是今年資料，不過，14日在台中造勢的韓國瑜卻選擇性忽略，致詞時再扯前朝。韓國瑜說，民調用的是2018年資料，當時才幹市長7天，日前有民進黨議員到市府向他抗議，真的是頭殼壞了。

不顧天下雜誌聲明，韓國瑜再扯前朝，陳菊辦公室14日怒回擊，「天下雜誌都已經公開說明了，最後一名的是今年2019所做的民意調查，而去年2018的客觀指標，高雄是六都第二。所以，天下評鑑的最後一名，完全是韓國瑜自己的施政成績造成的，韓這樣持續欺騙大眾令人無法接受。」