影／還沒初選賴清德就結束才可怕！　韓國瑜「初選3不」嗆蔡英文

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中市大里區參拜福興宮，盡管天氣炎熱，宮內宮外還是擠滿熱情支持者，針對蔡英文總統批評國民黨黨內初選還沒有結束一事，韓反擊表示，民進黨黨內還沒有初選，賴清德就已經結束，才是真正可怕。

▲韓國瑜抵達大里福興宮，受到大批韓粉包圍。（圖／記者鄧木卿攝）

▲韓國瑜指民進黨還沒初選就結束，才是真正可怕。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜中午12點多抵達大里區福興宮，廟方早在廟旁準備數千份大麵、筍湯、碗粿和粉圓供信眾和韓粉品嘗，盡管天氣炎熱，支持者仍擠滿廟裡廟外並爭相搶拍。

▲顏清標走進廟前廣場，也受到支持者歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜在福興宮董事長也是市議員張滄沂、立委顏寬恒和沈智慧、立委參選人莊子富和李中、大甲鎮瀾宮董事長顏清標及前台北縣長周錫瑋等人陪同下參拜媽祖。

▲天氣異常炎熱，仍有大批支持者擠爆廟前廣場。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜說，大家在這麼炎熱的天氣來福興宮，每個人都充滿著精神，表情也很熱情，就是希望未來台灣能愈來愈好，接著話鋒一轉，針對蔡總統日前提及國民黨至今還上演初選一事，韓說，民進黨還沒有初選，賴清德就已經結束，才是真正可怕，國民黨公平公正公開的黨內初選，反觀民進黨，卻是不公正、不公平和不公開。

▲廟方提供數千份地方小吃讓信徒和支持者品嚐。（圖／記者鄧木卿攝）

韓說，他所接觸的民進黨人，大部份都是支持賴清德，雲林、高雄很多鄉親都為賴打抱不平，所以蔡英文所說，國民黨初選還沒有結束，他實在不能接受，最後，他祈求媽祖保佑大家平安，台灣人安居樂業，中華民國國運昌隆。

韓在福興宮簡單吃了地方小吃後，便趕往太平區聖和宮。