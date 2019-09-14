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騎車緊跟鐵人行程「追韓國瑜」！國旗裝韓粉擦撞偵防車　疼痛倒地

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▲▼國旗裝韓粉緊追鐵人行程，擦撞偵防車倒地。（圖／民眾提供）

▲國旗裝韓粉緊追鐵人行程，擦撞偵防車倒地。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

國民黨總統參選人14日在台中展開鐵人般的「馬拉松行程」，一口氣走完21座宮廟，熱情的眾韓粉們在得知韓國瑜行程後，還提早數小時到現場等候；但上午9時19分，西屯區漢口路一段處一名身穿國旗裝的林姓韓粉卻不慎與警用偵防車發生擦撞，當場倒臥在地，所幸經送醫治療後僅受到輕傷，並無生命危險。

韓國瑜雖周周民調不斷下滑，在《天下雜誌》所做的「各縣市首長滿意度調查」中更名列倒數第一，但仍有不少「鋼鐵韓粉」不離不棄，還打出「你越黑、我越挺」口號，全力替韓國瑜2020大選打氣。今（14日）韓國瑜走訪台中21宮廟，不少死忠韓粉身穿國旗裝、手持國旗到場馳援，場面相當熱絡。

但14日上午9時許，韓國瑜結束南屯文昌廟行程，沿途往漢口路方向行駛，後頭還有不少韓粉在機車上插上國旗、騎車緊隨；不料當韓國瑜車隊起步時，一名林姓韓粉疑似太過靠近，與警方偵防車右側車身發生擦撞，當場連人帶車摔倒在地。

事故發生後，偵防車立即停下，警員也幫受傷韓粉撐傘遮陽，等待救護車到場，所幸經初步檢傷，林男僅有手腳擦傷，並無大礙。經初步了解，雙方酒測值均為0，疑似是因機車未保持安全車距所致，但確切肇因仍待釐清。

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