韓國瑜諷蔡英文「拜廟沒人」　何志偉秀鐵證嗆：為什麼愛說謊

▲韓國瑜參拜北屯紫微宮。（圖／記者張榮恩攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜14日前進台中，拚選總統一天排滿21個宮廟行程。不料在北屯紫微宮參拜後，公開表示「我都不好意思講，總統蔡英文拜廟啊，根本沒有人！天天說20年經濟最好，到廟裡拜拜，真的就沒有人，看看我們這邊，每個人的眼睛，炯炯有神」。對此，民進黨立委何志偉在臉書貼出多張蔡英文前一天至士林社子參拜的照片，表示看到這則新聞後，自己的感想只有《為什麼愛說謊？》這本書。

韓國瑜14日走訪台中，狂拜21座宮廟。上午10時在北屯紫微宮參拜後，還拿起麥克風向現場廣大的支持者喊話，「我都不好意思講，總統蔡英文拜廟啊，根本沒有人！天天說20年經濟最好，到廟裡拜拜，真的就沒有人，看看我們這邊，每個人的眼睛，炯炯有神！」

對於韓國瑜的酸言酸語，蔡英文14日於嘉義受訪時不以為意，表示「他大概沒有參加過我的拜廟吧」，更反嗆韓國瑜「最重要的，畢竟是民選市長，面對選民期待，還是要專心市政把市政做好，讓高雄市民覺得有面子，讓高雄市政有裡子，才是現任市長要優先考量的事情」。

何志偉於臉書秀出前一天蔡英文至士林社子參拜宮廟的多張照片，「人多到擠擠樂擠擠」，更揶揄地說，看完這則新聞，感想只有《為什麼愛說謊？》這本書。

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