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藍綠決戰「中台灣」！民進黨陸軍啟動　蔡英文開始回防南部票倉

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▲▼蔡英文參拜「葫蘆堵海光宮」。（圖／記者葉南州攝）

▲蔡英文參拜「葫蘆堵海光宮」。（圖／記者葉南州攝）

記者袁茵／綜合報導

2020總統大選在即，被視為「搖擺州」的中台灣，成為藍綠陣營的兵家必爭之地；總統蔡英文幾乎每1、2周就赴中部，國民黨總統參選人韓國瑜也在14日和「燕子」台中市長盧秀燕同台，就是希望為總統選情加溫。但除了搶攻中台灣之外，蔡英文也不忘回防「鐵票倉」，赴嘉義、台南鞏固深綠選票。

根據過去的選戰經驗來看，只要能拿下台中、彰化，就有很高的機率能夠贏得總統大選，因此有了「拿下中台灣得天下」的說法。

由於在2018年九合一大選中，民進黨輸掉台中、彰化、南投，且人口最多的台中更是輸了21萬票，使綠營這次相當看重大台中地區，除了蔡英文一連兩周安排3次赴台中、南投之外，大台中地區選戰布局也已成形，立法院長蘇嘉全擔任競總總部的決策委員召集人，交通部長的林佳龍出任主委，立法院副院長蔡其昌成為總幹事，市黨部主委何明杰為執行總幹事，且在台中地區的「陸軍」也開始動起來，包括小英之友會、百工百業後援會等，都積極動員輔選，就是要把2018年失去的中台灣攻回來。

▲▼韓國瑜參拜北屯紫微宮。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜參拜北屯紫微宮。（圖／記者張榮恩攝）

藍營方面，僅管之前因為大雨、颱風攪局，韓國瑜還是沒有忘記中台灣選民，14日抵達台中造勢，一連狂掃拜21處宮廟，還與盧秀燕來場「燕子禿子大合體」，展現團結士氣。

不過在搶攻中台灣之際，藍綠兩黨也都沒忘記要回防鐵票倉，韓國瑜8日赴新北舉辦萬人造勢活動，而蔡英文也在14日南下嘉義、台南，一連趕5個行程，其中包括國策顧問黃崑虎舉辦的「黃家古厝音樂會」，因為同樣擁有超高人氣的前行政院長賴清德自擔任台南市長以來，每年都出席活動，讓蔡、賴兩人是否再度同台備受關注。

但據傳賴清德擔心模糊焦點，出席機率不高。蔡英文受訪時則說，與賴清德溝通沒有問題，滿順暢的，會在整個黨團結的最高原則下，盡全力合作，不要讓支持者及台灣人失望。

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