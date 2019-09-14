韓國瑜一天狂拜21宮廟　蔡英文存疑：能有多少實質互動？





▲韓國瑜參拜北屯紫微宮。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜14日前進台中，拚選總統一天排滿21個宮廟行程。對此，總統蔡英文受訪時傻眼表示，如此的行程排法能跟人民有多少實質互動讓她相當存疑。

韓國瑜14日走訪台中，狂拜21座宮廟。上午10時在北屯紫微宮參拜後，還拿起麥克風向現場廣大的支持者喊話，「我都不好意思講，總統蔡英文拜廟啊，根本沒有人！天天說20年經濟最好，到廟裡拜拜，真的就沒有人，看看我們這邊，每個人的眼睛，炯炯有神！」

對於韓國瑜的酸言酸語，蔡英文14日受訪時不以為意，「他大概沒有參加過我的拜廟吧！」她嗆韓國瑜，「最重要的，畢竟是民選市長，面對選民期待，還是要專心市政把市政做好，讓高雄市民覺得有面子，讓高雄市政有裡子，才是現任市長要優先考量的事情。」

蔡英文說明，自己的拜廟不只是祈求神明保佑台灣，也透過拜廟機會跟鄉親報告施政成果，聽聽鄉親意見，一路走來都有拜廟行程，並非只是為了選舉，每次到訪宮廟鄉親都很熱情。她強調，拜廟也應該要有足夠時間跟人民互動，「一天走20幾個行程這件事情，能有多少實質互動是滿存疑的。」

至於韓國瑜開嗆要罷免自己的市民，蔡英文重申，韓市長畢竟是在線的市長，應該要讓高雄市民覺得有面子，讓市政有裡子，這才是市長正辦。

至於自己的選舉活動，蔡英文強調，現在就是持續關注專心在國政上，選舉的事就按照既有規劃來走。

►「即日起，我退出老化黨。」