《天下雜誌》民調韓國瑜吊車尾　林佳龍批韓：好好做事，不要撒謊

▲林佳龍針對韓國瑜批評天下雜誌民調之說，反擊「你們為何要說謊」。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中進行宮廟參拜之旅，批評《天下雜誌》公布民調稱他倒數第一，盧秀燕倒數第二的資料是2018年舊資料，應找陳菊和林佳龍抗議。林佳龍稍早反擊怒批韓「你們為什麼要撒謊？」首長滿意度起起伏伏，「都卸任7、8個月帳還算我頭上？」，並說「可不可以請兩位市長好好做事，不要撒謊，好嗎？」

交通部長林佳龍14日下午在臉書發出標題為「你們為什麼要撒謊？」的文章，針對韓國瑜今天上午在台中發表對天下雜誌民調的看法，做出反擊。

林佳龍表示，韓國瑜市長跟盧秀燕市長，分別在這次天下雜誌公布的「縣市長施政滿意度」調查中，名列倒數第一跟第二名，這兩天引發很多討論。不同民調機構，甚至是施作時間點及地方特性，首長滿意度起起伏伏很正常。只要認真面對市民，好好做事，對於地方政府的首長們，不用因為民調成績就給予過多苛責。

但是，他剛剛看到韓國瑜市長來到台中進行選舉造勢，竟說他跟盧秀燕人兩人施政滿意度是2018年資料，「民進黨的人應該要到總統府找秘書長陳菊、到交通部找林佳龍去抗議。」



林佳龍怒批，他已經卸任台中市長7、8個月，執行的首長滿意度調查也可以算到他，甚至是陳菊秘書長頭上？韓國瑜、盧秀燕市長兩位面對這份民調，公然對大眾撒謊，企圖欺騙社會，令人擔憂，這樣的人如何擔當總統大任？

他除了提出天下雜誌聲明還說，「我真的不想針對一份民調有過多批評，但是，可不可以請兩位市長好好做事，不要撒謊，好嗎？」

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

►獨／拍到衣櫥靈動2次發燒驅煞 靈異直播主再訪「衣櫥倒了」...跟了兩個

►違反聯合國禁令海上賣油給北韓 北斗星號油輪6業者起訴

►已婚男騙愛空姐「交往產1子」！婆婆力挺小三：要就離婚，不然就接受