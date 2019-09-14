影／滿意度民調倒數第二！韓國瑜幫盧秀燕抱屈：她都做到流鼻血了

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

國民黨總統參選人14日在台中市長盧秀燕陪同下走訪台中宮廟，在上午10時參拜北屯紫微宮時，韓國瑜還出言批評日前雜誌所做的「縣市首長滿意度調查」不公，並為倒數第二名的盧秀燕抱屈，「裡面有80%都是用2018年的資料，那時候盧才幹市長7天！」

▲盧秀燕上午抵達紫微宮，陪同韓國瑜參拜。（圖／記者張榮恩攝）

「盧秀燕市長已經做到流鼻血了！」韓國瑜表示，盧真的非常辛苦，上任後現在台中抬頭已可看到藍天，政績相當顯著，但卻因適逢總統選戰，而連帶遭到對手抹黑，韓、盧2人分別在雜誌調查中奪下縣市首長滿意度調查倒數第一、第二名。

韓國瑜表示，「用的還是2018年的資料，那時候盧才幹市長7天，結果一大堆民進黨立委、議員跑來找我抗議，真的是頭殼壞掉，應該到總統府跟秘書長陳菊抗議，歡迎台中市市民到交通部，跟前市長林佳龍抗議！」

韓國瑜重申，現在為了打選戰，用盡了一切手段抹黑，速度相當不可思議，幾乎可以說是「抹黑2.0」，「真的是沒天沒日，幾個阿拉伯數字就把我們打到18層地獄！各位鄉親，你們要相信自己選了一個好市長，選了認真努力、有執行力、貫徹力的盧秀燕！」

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▲韓國瑜替盧秀燕抱屈，「她做到流鼻血」。（圖／記者張榮恩攝）