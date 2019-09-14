快訊／遭嗆拜廟沒人...蔡英文反酸韓國瑜：市長要讓市民有面子、市政有裡子

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜14日至台中拜廟跑選舉行程，大酸總統蔡英文「到廟裡拜拜都沒人」。對此，蔡英文受訪回應時不以為意地指出，「他大概沒有參加過我的拜廟吧！」蔡英文還反酸韓國瑜，「市長還是要專心市長把市政做好，讓高雄市民覺得有面子、讓高雄市政有裡子，才是現任市長要優先考量的事情。」

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜14日走訪台中21座宮廟，展開鐵人行程；上午10時在北屯紫微宮參拜後，還拿起麥克風向現場廣大的支持者喊話，「我都不好意思講，總統蔡英文拜廟啊，根本沒有人！天天說20年經濟最好，到廟裡拜拜，真的就沒有人，看看我們這邊，每個人的眼睛，炯炯有神！」

面對韓國瑜的酸言酸語，蔡英文14日在嘉義受訪時回應，「他大概沒有參加過我的拜廟吧！」

蔡英文表示，自己拜廟不只是祈求神明保佑台灣，也透過行程跟鄉親報告施政成果，聽聽鄉親意見，不只是選舉到了才會拜廟，「至於一天走20幾個行程這件事情，能有多少實質互動是滿存疑的。」

另外，她也不忘酸韓國瑜，「最重要的，畢竟是民選市長，面對選民期待，還是要專心市政把市政做好，讓高雄市民覺得有面子，讓高雄市政有裡子，才是現任市長要優先考量的事情。」

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