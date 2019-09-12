郭台銘退黨投震撼彈！　柯文哲：對國民黨是另一個機會

記者楊亞璇／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘醞釀參選2020總統大選，動作頻頻，國民黨內大老們12日登報呼籲團結，而郭台銘隨後也透過幕僚蔡沁瑜發表退黨聲明，為政壇投下震撼彈。台北市長柯文哲12日接受質詢時指出，「對藍營來講是另外一個機會」，希望台灣有機會擺脫藍綠。

國民黨北市議員吳世正一開始就酸說，恭喜柯文哲成功說服郭台銘參選，分裂藍軍，讓總統蔡英文連任機率增加，對民進黨是大功一件，難怪新潮流議員對他示好。柯文哲回應，如果一對一（蔡英文對決韓國瑜），從現在開始到明年1月11日，在這個狀況下，幾乎100%是小英會贏，「所以有時候這樣的話，對藍營來講是另外一個機會，我是希望台灣有機會擺脫藍綠，跳脫統獨的泥淖」。

吳世正直言，藍綠各有中心思想，但柯文哲見到台獨說墨綠，見到大陸官員說命運共同體；沒中心理念還怪人家有中心理念。吳接著說，新潮流議員幫你解套示好，民進黨不要高興太早，柯文哲目標就是2024選總統，先裂解藍營讓蔡英文當選，四年後就該柯文哲選。

柯文哲強調，他的人生哲學，不要去想太久的東西，2022都還不曉得，何必想到2024，台北市先做出成績，做不成功也沒有用，「以後的事以後再煩惱」。至於市府顧問蔡壁如未來會去郭台銘那邊上班嗎？柯回說，「等確定再講，他如果要選，我們願意幫他，如果他確定宣佈參選，我們再處理」。

▲台北市長柯文哲於台北市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）